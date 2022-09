HRVATA TJERAJU PRIJE SP-a? Sprema se novi napad, a jedan udar je već izdržao

Kako tvrde tamošnji mediji, ponovno se trese pozicija Dragana Skočića, hrvatskog trenera na klupi reprezentacije Irana, koji nije siguran u odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru iako je s Irancima osigurao nastup na SP-u. Ovih dana se u prvom planu našla priča o nasljedniku 53-godišnjeg Riječanina na klupi Irana, a po medijskim izvještajima u toj zemlji, riječ je o iskusnom Portugalcu, 69-godišnjem Carlosu Queirozu, koji je tamošnjoj nogometnoj javnosti jako dobro poznat.

Queiroz, bivši trener Real Madrida, vodio je Iran od 2011. do ’19., a posljednji angažman imao je na klupi reprezentacije Egipta. Povratak u iransku momčad najavljuje se jer je novi predsjednik tamošnjeg nogometnog saveza Mehdi Taj kao dio svoje kampanje imao plan da Queiroza vrati na klupu Iranaca.

Taj je u Iranu preuzeo nogometnu vlast, a to je dovelo u pitanje Skočićevu poziciju na klupi.

Hrvatski trener bio je na udaru i ranije ovog ljeta, u srpnju, kada se u Iranu pisalo i govorilo da mu se sprema otkaz. Skočić je taj udar ipak izdržao, no sada se ponovno spominje smjena iza koje stoji novi predsjednik saveza. Sve bi trebalo biti poznato na vrijeme prije prijateljskih utakmica koje će Iran igrati kasnije ovog mjeseca, 23. rujna protiv Urugvaja i četiri dana kasnije protiv Senegala.

