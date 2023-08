Hrvat završio u bolnici u Ateni: Priča se i o drugom navijaču, domaći su zabrinuti

Napad huligana koji su došli iz Zagreba i izazvali nered u Ateni imao je tragične posljedice s pogibijom 29-godišnjeg domaćeg navijača večer prije utakmice u kojoj je AEK trebao dočekati Dinamo u trećem pretkolu Lige prvaka, ali tu su i druge posljedice koje se još sagledavaju.

Među njima, iz Grčke dolazi i informacija da je u bolnici u Ateni završio i jedan Hrvat. Riječ je o čovjeku koji je među četvero zadržanih u bolnici.

Kako tvrdi BNSport, jedan domaći navijač je s teškim ozljedama u kritičnom stanju.

🚨 The AEK – Dinamo Zagreb UCL qualifing match has been suspended after the horrible scenes from last night that have left a family without a son.

This is not what football is about. No one should lose their life over anything like this. ❌#AEK #UCL #RIP pic.twitter.com/NIhVoUoNfh

— Hellas Football (@HellasFooty) August 8, 2023