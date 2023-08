Hrvat u Njemačkoj prošao lekciju i čudi se HNL-u: ‘Ovo nema logike, igrači su se jedva odmorili’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Možda nenamjerno, ali iz srca iskreno, trener Gorice koji je u prošloj sezoni izveo prvo čudo sa svojim klubom i osigurao ostanak u Prvoj hrvatskoj nogometnog ligi, Željko Sopić otkrio je neuralgičnu točku našeg, ali i cjelokupnog europskog i svjetskog nogometa. Riječ je o ubrzanom, iscrpljujućem ritmu utakmica koji doslovce devastira igrače…

Ne, nije to problem od jučer, suvremeni nogomet poput manafakture okreće veliki novac i o stanju igrača se malo tko brine. Sve dok profit cvjeta, to je barem jasno.

Željko Sopić, sada uspješni trener koji je dio karijere na klupi gradio i u Dinamu, glasno je i jasno rekao:





“Zašto naše prvenstvo mora početi već 15. srpnja. Moj predsjednik Nenad Črnko koji je i dopredsjednik Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza mi je rekao da su zbog Lige nacija u Uefi željeli omogućiti klubovima da ne igraju u ritmu srijeda – subota. Ja sam nekada bio i nekakav igrač i znam da igrači najviše vole igrati baš u tom ritmu. Ne vidim poantu da prvenstvo krene već 15. srpnja, a prijelazni rok da potraje čak do 6. rujna. To nema baš nikakve logike. Neki moji igrači su imali samo osam dana slobodno ove godine. Mislim da je to pametnome dosta”.

Sopić dobro zna kako to ide. Dio karijere na terenu u igračkim danima gradio je i u Njemačkoj, a ondje je stekao vrijedno iskustvo. Dobio je i dobru lekciju igranja u ritmu s dvije utakmice tjedno.

Igrači sve opterećeniji

No, prava istina nije u zaštiti igrača, nego u opterećenju igrača. Nogomet kao tvornica novca, napose zadnjih godina zbog unosnih prodaja televizijskih prava i mogućnost klađenja na baš sve utakmice – nogomet je izgubio nekadašnju dimenziju. Nogomet se danas igra stalno, svaki dan, svaki sat, to je zapravo takva hiperprodukcija od koje se i gorljivom nogometnom zanesenjaku vrti u glavi.

Uostalom, možemo se malo poigrati i usporediti nogometnu scenu nekad i danas. A nogomet je najomiljenije štivo kladioničarskih čitatelja. Oni malo stariji, ne nužno, sjetiti će se da se nogomet nekad igrao isključivo nedjeljom i srijedom. Nedjeljom su se igrale prvenstvene utakmice, srijedom europski kupovi i eventualno domaća kup natjecanja. Svi ostali dani bili su bez nogometa, zaista je bio raritet da se nogomet igrao ponedjeljkom, utorkom, petkom…

Pod tom agilnom kladioničarskom industrijom i televizijskom produkcijom valja računati i razvlačenje nogometnih utakmica u današnje doba kroz cijeli tjedan.

Igra se doslovce svaki dan

Nogomet se igra doslovce svaki dan, riječ je o pravoj hiperprodukciji koja zna biti i zamorna i dosadna. Pola prvenstava igraju se subotom, druga polovica prvoligaških nastupa nedjeljom. U ponedjeljak se igraju zaostale utakmice i utakmice onih koji su prije vikenda nastupali u europskim kupovima. U utorak već idu utakmice prvog dijela Lige prvaka, u srijedu je na rasporedu drugi dio Lige prvaka. Usto igraju se brojne druge lige…









Ponuda je tih dana enormna. Nema mira ni u četvrtak, igra se Europska liga, pa još popriličan broj ranijih utakmica domaćih prvenstava. Sve više drugoligaških natjecanja, nadalje, igra se u petak kako bi taj dan nogometna ponuda bila na poticajnoj razini. Igraju se i neke prvoligaške utakmice, odgođene i unaprijed dogovorene, sve kako bi petak bio također zanimljiv dan za kladioničare. Onda dolaze subota i nedjelja i sve ispočetka.

Igrače se ne pita

Pretumbacije uobičajenog nogometnog rasporeda kojeg smo poznavali desetljećima (nedjelja – srijeda) najviše koristi donosi kladioničarskom profitu. Jer, ako su se ljudi nekada kladili samo nedjeljom i srijedom onda su preostalih pet dana za kladioničarske kuće bili tek suh pogon, bez zarade. A zarada unatoč svega najveći je pokretač proširenje nogometne ponude kroz cijeli tjedan.

I upravo taj kotač strasti za nogometom, neposredno i kockanjem, s gledanjem na televiziji, je glavni krivac što se vrhunski nogomet igra svakodnevno. Milijuni onih koji se klade izvrstan su jamac silnog, svakodnevnog, profita. Pravi je to ‘perpetuum mobile’ kladioničarske industrije i televizijske produkcije.

Željko Sopić nam je to objasnio na drugačiji način. No, poanta je ista. Igrače nitko ništa ne pita.