HRVAT S KLUBOM NAPRAVIO USPJEH, SAD TUŽE FIFA-U: Ukrajinski prvak traži milijunsku odštetu

I dok se situacija u Ukrajini ne smiruje, prvak Ukrajine Šahtar iz Donetska smatra kako mu je u poslovanju nanesena velika šteta od strane FIFA-e, kada je počela agresija na njihovu zemlju.

Naime, početkom napada Rusije na Ukrajinu strani nogometaši dobili su odriješene ruke da traže klub van zone sukoba, a ta odluka direktno je utjecala na odljev stranaca iz kluba i nemogućnost poslovanja u prijelaznom roku.

Tako je Šahtar tuži FIFA-u Sudu za sportsku arbitražu u Lausanne saslušanje ovim povodom očekuje se već u četvrtak, a glavni razlog je već navedena suspenzija ugovora stranim igračima, od kojih su mnogi i raskinuli ugovore, što Ukrajinci smatraju nelegalnim.

Šahtar smatra da im je FIFA time nanijela veliku štetu, zbog čega traže nadoknadu od 40 milijuna eura, koja bi na neki način kompenzirala novac koji su izgubili tijekom 2022. godine, zbog odluke čelnog nogometnog saveza.

Prekršili zakone EU

U priopćenju koje je objavio Sud za sportsku arbitražu iz Lausanne navodi se kako Šahtar smatra da je odluka FIFA o “suspenziji ugovora igrača” uslijed rata u Ukrajini potpuno ilegalna i da nije bilo zakona u okviru kojeg je FIFA mogla donijeti takvu odluku.

Ukrajinci dodaju kako FIFA ne smije i ne bi se trebala miješati u ovakve stvari. Optužuju ih da su prekršili i zakone Europske unije, dodajući da su tim potezom oštetili ukrajinske klubove.

