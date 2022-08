HRVAT PRESUDIO PARTIZANU: Beograđani rano slavili, onda im stigao udarac

Nastavlja se europski tjedan bogat utakmicama u tri Uefina natjecanja, a u onom srednje jakosti od ta tri, u Europskoj ligi, svoj put započeo je beogradski Partizan – na način kako to Beograđani nisu htjeli.

Ciparski predstavnik AEK Larnaca je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija kod kuće slavio s 2:1, uz preokret nakon što su gosti iz glavnog grada Srbije poveli u ranoj fazi susreta.

Partizanu je veselje donio gol Nizozemca Queensyja Meniga u 18. minuti, no to veselje nije potrajalo do kraja utakmice.





Gol podignuo domaće

Domaću momčad je u igru vratio Španjolac Angel Garcia koji je u 34. minuti zabio za 1:1 nakon asistencije srpskog stopera Nenada Tomovića, a potom, 20-ak minuta do kraja stigao je i preokret koji je potpisao Hrvoje Miličević, 29-godišnji rođeni Mostarac sa svojedobnim hrvatskim reprezentativnim iskustvom.

Golom rastužio Beograđane

Iskusni vezni igrač, danas jedan od aduta reprezentacije BiH, svojim je golom donio pobjedu domaćem AEK-u, a s tih 2:1, ciparski predstavnici branit će prednost koja će biti na testu sljedećeg tjedna u Beogradu.

Uzvratna utakmica na stadionu Partizana na rasporedu je idućeg četvrtka s početkom u 21 sat. Odlučivat će se o putniku u posljednje kolo kvalifikacija za Europsku ligu.









Za Hrvatsku igrao jako mlad

Hrvoje Miličević, veznjak koji je svojim golom srušio goste iz Beograda, u mladim uzrastima igrao je za Hrvatsku u tri dobne skupine, uključujući i nastupe za U21 reprezentaciju.

Potom, njegova reprezentativna priča imala je dugi zastoj, a oživljena je ove godine, kada je kao već iskusni nogometaš doživio prvi nastup u dresu nacionalne momčadi BiH. Do sada, Miličević je prikupio tri odigrana susreta za BiH, a kako je pokazao u europskoj utakmici protiv Partizana, ima što za reći i u klupskom dresu.