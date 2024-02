Hrvat predstavljen kao veliko pojačanje na drugom kraju svijeta, postat će jedan od najplaćenijih

Povremeni hrvatski reprezentativac Petar Musa napustio je redove portugalskog velikana Benfice i za život otišao zarađivati u MLS točnije u Dallas.

Ovo je najskuplji transfer u povijesti kluba kao i osmi najveći u povijesti lige tako da se od Muse očekuju velike stvari i to odmah u startu. Tamo će ga dočekati bivši suigrač Luke Modrića i nekad veliki talent španjolskog nogometa Asier Illarramendi

Dallas će Musu platiti deset milijuna eura sad, no cifra s bonusima može narasti na 13 milijuna, čime bi hrvatski napadač postao treći najskuplje plaćeni nogometaš u povijesti MLS-a.

A statement of intent.

Welcome to the club, Petar Musa. pic.twitter.com/9NSJ9A9xTD

— FC Dallas (@FCDallas) February 1, 2024