Hrvat pokazao srednji prst Ultrasima, oni mu upali na trening pa zažalili

Upadi navijača na treninge momčadi dosta su uobičajena pojava ako igrači ne igraju dobro i ostvaruju loše rezultate, a ponekad se najžešći navijači odlučuju i na osobne rasprave s djelatnicima kluba, što je na svojoj koži osjetio Ivan Jurić.

Naime, Jurić je na zadnjoj utakmici Torina protiv Sassuola, koju je momčad Nikole Vlašića njegovim pogotkom pobijedila 2:1, bio vidno iznerviran ponašanjem navijača kluba, došli su na utakmicu s 15. minuta zakašnjenja pa je u jednom trenutku poludio.

Hrvatski trener je tako prema najžešćim navijačima Torina poznatim kao ‘Curva Maratona’ u jednom trenutku pokazao ‘srednjak’, a Jurić je tu utakmicu bio u loži zbog kazne.

Odlazi na kraju sezone

Naravno potez Jurića nije se svidio Ultrasima Torina, koji su odlučili posjetiti našeg trenera u trening kampu kluba, a njih desetak popričalo je s Hrvatom.

Torino coach Ivan Juric made his feelings towards the clubs Curva Maradona clearly known last night….. pic.twitter.com/I0e3iL2ZEs

— Italian Football News 🇮🇹 (@footitalia1) November 7, 2023