HRVAT NEĆE IMATI MILOSTI PREMA MODRIMA: ‘U mojoj obitelji nema navijača Dinama’

Dinamo će sutra istrčati na stadionu u Salzburgu protiv istoimenog kluba s prefiksom RB u svojem trećem nastupu u skupini Lige prvaka, a upravo su Austrijanci naglašeni kao mogući protivnik protiv kojeg se može tražiti prolazak dalje, naročito nakon domaće pobjede protiv Chelsea.

No RB Salzburg je vrlo neugodan protivnik koji već 40 utakmica za redom ne zna za poraz na domaćem terenu, a u redovima austrijskog prvaka čeka ih u mlada zvijezda Vatrenih Luka Sučić.

Tako je mladi Sučić najavio utakmicu protiv Dinama koja se igra ovu srijedu od 18 sati i 45 minuta:

“Znamo da je Dinamo dobra momčad, ali trener nam je već rekao neke naputke za utakmicu, tako da smo jako dobro pripremljeni. Što se tiče naših prednosti, to je sigurno naš presing koji stalno igramo, ali rekao bih i napadački dio momčadi”, rekao je za početak Luka.

🗣️ Luka Sucic: "The goal for tomorrow is clear, we are playing to win.

"As a Croatian international, it's something special for me to play against a Croatian team and against some teammates and friends. We are all very much looking forward to tomorrow.” #UCL | #SALZAG 🔴⚪ pic.twitter.com/nobbQlVcJ7

