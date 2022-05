‘HRVAT MODRIĆ VEĆI JE I OD REALA’: Nemoguće je kako sad hvale kapetana, a kojeg su proglasili najvećim promašajem

Autor: Dnevno.hr/I.L

Iako je u Španjolskoj već 10 godina njihovi mediji svakog tjedna nađu nove hvalospjeve na račun čudesnih igara Luke Modriće. Ovaj put povod je bio dodjela nagrade.

Modrić je od Marce dobio njihovu nagradu Marca Leyenda koju dobivaju sportaši koji su ostavili značajan trag u povijesti sporta ili nogometa.

‘Ovo priznanje je šlag na torti savršene nogometne karijere, u ovom slučaju one Luke Modrića koji ima jako puno pojedinačnih i ekipnih trofeja.Zlatna lopta i FIFA The Best iz 2018. godine su najveća osobna priznanja u njegovoj karijeri, a tome se pridodaje i ova Marcina nagrada koja prepoznaje talent, postignuća i vrijednosti u nogometu. Modrić je najvažniji hrvatski sportaš u povijesti. ‘ napisala je Marca.





Velika karijera

‘Mitski Old Trafford je pokrenuo kolosalnog Luku Modrića u kojem uživamo i danas. Gol Unitedu ga je ispunio samopouzdanjem i stvorio igrača koji je ispisao neke od najvećih stranica u modernoj povijesti Reala’ prisjetili su se legendarnog gola u osmini finala LP prvaka protiv Uniteda kada je Real prošao dalje. Tada je na klupi bio Jose Mourinho, a taj susret bio je zadnja utakmica Sir Alexa u Ligi prvaka.

‘Modrić je veći od Reala! S Hrvatskom je ispisao povijest na Svjetskom prvenstvu u Rusiji gdje je ušao u finale i napravio podvig s malom balkanskom zemljom. Hrvatska je s Lukom dotaknula zvijezde, a on je osvojio nebo nogometnog planeta. Bio je prvi koji je prekinuo niz Cristiana Ronalda i Lionela Messija i postao najbolji nogometaš na svijetu’ zaključili su Španjolci.









Naravno, ista ta Marca nije imala strpljenja prema Hrvatu kad je tek stigao u Madrid i požurila ga je proglasiti najvećim promašajem nakon šest mjeseci, ali eto, kako se to sve lijepo promijenilo u korist Luke…