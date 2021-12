HRVAT JE PLAKAO KAD JE ODLAZIO U BEOGRAD! Legenda Jugoslavije jedva utekla iz ralja NDH, napravio je nevjerojatnu stvar

Autor: G.I.Š.

Na današnji dan rođena je jedna od legendi hrvatskog, a poslije i jugoslavenskog nogometa Stjepan Bobek. Rođen je u Zagreb 3. prosinca 1923. godine, a svoje prve nogometne korake napravio je u klubu HŠK Derbi.

Bobekova karijera od početka je protkana zanimljivostima, pa je tako za HŠK Derbi bio registriran kao dvije godine stariji dječak, pošto taj klub nije imao juniorski pogon, te je 12-godišnjak odmah registriran za seniore.

Stjepan je svoj veliki talent i besprijekornu tehniku pokazivao od prvih koraka na terenu, gdje je najčešće igrao u veznom redu. Bobek je u Hrvatskoj još igrao za ŠK Zagreb, HŠK Ličanin i zagrebački Građanski, da bi nakon drugog svjetskog rata bio prisilno doveden u novoosnovani klub Partizan u jesen 1945. godine.

Poziv Partizana

Bobek je zajedno s Glazerom, Brozovićem, Čajkovskim i Matekalom, pod trenerskom palicom Ilješa Špica bio član jedne od najjačih momčadi tog doba u Europi, a odlazak iz Zagreba u Beograd bio mu je traumatično iskustvo.

Generalštab tadašnje JNA slao je telegrame da Bobek dođe u Beograd, ali ga kapetan Marijan Matančić nije puštao. Kada je stigao treći telegram, morao je popustiti, a Bobek je o tom trenutku rekao:

“Nije mi bilo lako. Plakao sam, jer ja sam rođeni Zagrepčanin i prije toga nikada nisam bio u svijetu, nisam znao kakav je život van moje kuće”, rekao je Bobek, koji je na 478 susreta za Partizan postigao 425 golova i u povijest Beograđana upisan je kao najbolji strijelac i igrač crno-belih.

Bobek je za reprezentaciju Jugoslavije debitirao je 9. svibnja 1946. na gostovanju protiv Čehoslovačke. Na olimpijskim nogometnim turnirima u Londonu 1948. i Helsinkiju 1953. okitio se srebrnim medaljama, a Bobek je s Mitićem, Čajkovskim i Boškovom bio je nositelj igre reprezentacije nekadašnje države. Bobek je za Jugu nastupio na dva Svjetska prvenstva u Brazilu 1950. i u Švicarskoj 1954. godine, a odigrao je ukupno 63 reprezentativna meča i postigao je 38 golova, što je apsolutni rekord.

Kada se, 26. listopada 1958. godine oprostio od aktivnog igranja, posvetio se trenerskom poslu, prvo u juniorima Partizana da bi 1959. godine, po položenom trenerskom ispitu otišao u Poljsku u Legiju iz Varšave. Godinu dana kasnije 1960. godine sjeo je na klupu Partizana i osvojio je tri uzastopne titule prvaka bivše države. Štef je još trenirao u Grčkoj, Turskoj, a vratio se u svoj Zagreb gdje je trenirao Dinamo, a poslije ga je put odveo i u Vardar.

Nije želio u rat ali ni Jugoslaviju









Štef je u svojoj autobiografiji opisao razne događaje a od zanimljivijih su kako je izbjegao regrutaciju tadašnje NDH pred sam kraj rata.

“Ali bio je, bogami, čak jedan trenutak pred kraj rata, mjesec ili dva, kada su nas pozvali na front. Jer, bio je posljednji trenutak da se spasi hrvatska vojska. Pavelić je radio sve da se mobilizira što više ljudi. A ja sam se s onim Firmom, isto reprezentativcem, igrao je sa mnom, dogovorio da dezertiramo, odnosno da nas ne pronađu. Tako smo jedan dan spavali na jednom mjestu, a drugi na drugom. Nisu nam nikako mogli ući u trag. I tako sam se izvukao”, napisao je Bobek.

Također se prisjetio kada je sa svojim kolegama iz reprezentacije bio na optuženičkoj klupi zbog šverca devizama.

“Zebec, Boba Mihajlović, Herceg, ja i još poneko, kupili smo prije odlaska na jednu utakmicu u inozemstvo po 100-200 maraka, u hotelu. Da imamo da si kupimo nešto kad stignemo, za žene, djevojke, a onda je taj čovjek uhićen i on je rekao da je prodao devize Zebecu, Bobeku, Čajkovskom. Zamislite, organiziraju nama javno suđenje u Masarykovoj, puna sudnica, ma, jedna neviđena sramota. Želio sam tada ostaviti se nogometa i Jugoslavije, da ne čujem više za one koji su isprovocirali cijelu tu stvar. Politika je tada opširno o tome pisala jer je glavni urednik bio čovjek iz Zvezde, pa nas je želio kompromitirati i pomoći svom klubu. Razmišljao sam, koji su to bijednici i jadnici, koji su to dozvolili, čak i odgovorni ljudi iz Partizana, da nas javno blate, da onaj sudac kaže: Bobek je osuđen na sedam mjeseci zatvora zbog toga i toga. Zbog 200 maraka. Ja sam već mislio u sebi: Sedam mjeseci u zatvoru zbog 200 maraka, a milijune maraka sam odbio da bih ostao patriot i u ovoj zemlji. Jeb** ti Boga! Pa ipak, kada bih mogao proživio bi život ponovo ovako”, otkrio je Bobek u memoarima.