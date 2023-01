HRVAT JE HIT U HITU BUNDESLIGE! ‘Još ne mogu vjerovati da sam tu, bit ću još bolji igrač’

Josip Juranović u zadnjih nekoliko mjeseci proživljava najljepše trenutke karijere, prvo je osvojio broncu na SP-u u Katru, da bi zatim ostvario transfer iz Celtica u Union Berlin, gdje je započeo sjajno.

Iako je znao biti bio osporavan u reprezentaciji, Josip je odličnim predstavama u Katru skrenuo pozornost na sebe, prešao je u jedan od najzanimljivijih klubova Europe i odmah u debiju osjetio slast pobjede i to na gostovanju, uz asistenciju za pobjedonosni zgoditak protiv Werdera.

Tako je Hrvat odmah postao hit u hitu Bundeslige, Union Berlin je na početku sezone bio prvi na tablici, trenutno su drugi, a dovođenjem Juranovića pokazali su da žele plasman u neko od europskih natjecanja.





Bit ću još bolji

Nakon odličnog starta Juranović je dao izjavu za Novu TV, u kojoj je bio još pod dojmom starta u Bundesligi.









“Još ne mogu vjerovati da sam u Bundesligi, ali idemo dan po dan, trening po trening, prikupljati te osjećaje što brže i priviknuti se na drugu najjaču ligu na svijetu”, rekao je desni bočni vatrenih i nastavio:

“Bila je dobra utakmica, možda ne za gledatelje, ali za nas je bila odlična. Uzeli smo tri boda i jako sam sretan zbog toga”, kazao je Juranović i komentirao novu momčad:

“Pokrivamo se jako dobro. To je ono što nas krasi. Trener me htio, doveo me i hvala mu za tu priliku”, zadovoljan je Josip, koji je dao i najavu FinalFoura Lige nacija u kojem Hrvatska igra protiv Nizozemske:









“Mislim da ako nastavim ovako, da ću biti bolji igrač poslije te Bundeslige. Što se tiče reprezentacije, mi možemo biti još puno bolji i jedva čekamo tu Ligu nacija. Isto kao i oni, ja isto očekujem puno veće stvari od sebe i idem u ovaj izazov pun ambicije i s pogledom prema naprijed”, zaključio je novi ljubimac Berlina.