HRVAT JE BIO ČUDESNA MAŠINA, ALI GLAVU NIJE IMAO: Svi su mu predviđali velike stvari, ali zbog jednog razloga nije išlo…

Autor: Ivan Lukač

Alen Halilović najpoznatiji je primjer hrvatskog talenta koji nije ostvario svoj potencijal. Možda i drugi na toj listi je – Ante Rukavina. Imao je tehniku, osjećaj za gol, brzinu, te visinu i samim time igru glavom. I on je tema našeg feljtona o ikonama HNL-a…

Rukavinu su uspoređivali s Henryem zbog građe i kretanje. Samo 17 nastupa za Šibenik u seniorima i 8 golova bili su dovoljni da sa svojih 20 godina postane glavna priča nogometne javnosti. S 21 je došao u Hajduk. Dočekan je skoro kao i Niko Kranjčar. Kao čovjek koji je će im donijeti naslov. Doživio je u Splitu svoje prvo razočaranje, a i Hajduk se razočarao u njega. 39 nastupa i 9 golova nisu ispunila očekivanja.

Otišao je u inozemstvo. Odbio je Lyon prije dolaska u Hajduk, ali sada ipak odlazi van u Grčku. 2.8 milijuna eura uložio je u njega Panathinaikos. Potpisao je ugovor na 4 godine, a Grci su ga vidjeli kao projekt kluba. Razočarao je Rukavina i tamo. 56 utakmica 13 golova naslov prvaka i grčki kup.





Preko inozemstva do Dinama

Očekivalo se više, a njemu kao da se nije dalo. Rukavina i njegova lijenost nije previše smetala Zdravka Mamića koji je pod svaku cijenu htio i dalje mladog i talentiranog Rukavinu na Maksimiru. Bilo je to možda i Mamićevog egoizma koji je htio dokazati da će on uspjeti ono što Hajduk nije, otključati Rukavinu.

Dinamo nije pitao za novac Rukavina je pod svaku cijenu morao doći u Zagreb. Desilo se to u ljeto 2010. kada za 700, 000 eura dolazi iz Grčke. U Dinamu je ostavio najdublji trag, ali opet ni približno onakav kakav su navijači mislili. Bio je mašina preko ljeta, a kako dolazi hladnije vrijeme tako se Šibenčanin gasio.

Za Dinamo je odigrao 17 utakmica u kvalifikacijama za europska natjecanja, a posebno se pamte njegovi golovi Ludogorecu. za Dinamo je odigrao 104 utakmice zabio 22 gola. Što znači da je gotovo 1trećinu golova zabio u kvalifikacijama. Jedan gol da je i Villarrealu u onoj mitskoj utakmici kada su on i Sammir potopili žutu podmornicu.

Navijači Dinama posebno će ga pamtiti i po onoj situaciji 1 na 1 protiv Cassilasa u prvom kolu Lige prvaka. Imao je priliku zabiti i dovesti Dinamo u vodstvo, ali je španjolska legenda ostala mirna. Rukavina je nakon Dinama igrao za Lokomotivu, a zadnji klub bio mu je danski Viborg nakon čega se umirovio u 31. godini.

‘Znate u Zagrebu sam 4,5 godine, a još mi znaju kazati ‘evo hajdukovca!’ A ja sam u Splitu bio samo godinu i pol dana. Bio sam stvarno presretan kada sam potpisao za Hajduk, tim mi se transferom ispunio i dječački san. Ipak sam ja Dalmatinac. Ali, Šibenik mi je bio i uvijek će biti na prvom mjestu. Ja sam Šibenčanin.’ rekao je jednom prilikom.

Rukavinu je najbolje možda opisao njegov suigrač, Boris Živković: ‘Ja mu kažem ajde ovo napravi, on sve napravi bez greške. Dođe utakmica ne radi to izvodi neke dječje driblinge. Kažem ti on nije ispunio ni 1% onog što je mogo bit. Kakvu je brzinu imao, čudo. Ali u glavi nije bio taj, a imao je sve. Nije mu se dalo.’ izjavio je bivši Vatreni za Podcast inkubator.









Tko zna što bi bilo da mu se dalo, a ovako je postao dio naših priča o ikonama HNL-a.