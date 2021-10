HRVAT IMA SAMO 3 POBJEDE U 18 UTAKMICA, ALI IMA I VIZIJU! ‘Pa ne možemo uspjeti preko noći!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kako valorizirati rad Igora Štimca kao izbornika indijske nogometne reprezentacije? Ovisi iz koje se prizme gleda. Dok mu indijski savez produžuje ugovor nama dolaze vijesti o ne sjajnim partijama dotične reprezentacije. No, jesmo li mi mjerodavni? Jer sve te rezultate indijske momčadi gledamo iz naše prizme.

Mi koji smo navijači reprezentacije koja je umalo bila prvak svijeta i koji smo nezadovoljni jer nam je nacionalna vrsta ispala u četvrtfinalu Eura – na Indiju gledamo kao na momčad koja bi morala zasjati pod vodstvom hrvatskog stručnjaka.

A Indije ne da nije svjetski vrh, nije ni svjetska sredina, nego je donji dom donjeg dijela. I Štimac ju je preuzeo kada je bila 101. na Fifinoj ljestvici. Isto moramo znati, nogomet u Indiji nije najpopularniji sport, cijela nacija je luda za kriketom, nogomet je na marginama. Opet, ta mnogoljudna nacija s više od 1,3 milijarde stanovnika želi svoje mjesto u globalno spojenom svijetu,a nogomet je poveznica kojoj nema ravne.

Ne možemo uspjeti preko noći!

Indija tek ulaže u nogomet, tek kroči teškim putom koji je prepun rupa i zapreka. Kada je preuzimao indijsku reprezentaciju prije dvije godine i pet mjeseci Igor Štimac je bio jedini od četvorice završnih kandidata koji se uživo pojavio pred članovima Saveza, dok su njegovi protukandidati, Šveđanin Hakan Ericson, Španjolac Albert Roca i Korejac Lee Min Sung, bili intervjuirani putem Skypea. Zanimljivo, Roci je bilo osobito stalo do posla u Indiji, jer je već uspješno radio u tamošnjem klubu Bengaluru, pa se, preko svoga agenta, požalio kako mu Indijci nisu dali dovoljno vremena da se pripremi za intervju i ishodi vizu za Indiju. Ukupno se za posao indijskoga izbornika javilo čak 256 kandidata.

Štimac je došao na razgovore i prošao. Obećao nije mnogo:

„Mi ćemo tražiti svoje mjesto prema srednjoj klasi svjetskog nogometa, to se ne može preko noći, ali ćemo krenuti”.

I makar je ugovor od dvije godine odradio s 15 utakmica uz samo dvije pobjede i šest remisa, ljetos mu je i produžen. Što znači da su u indijskom Savezu relativno zadovoljni. Ugovor mu je produžen do rujna 2022. godine. Valjda i to nešto govori. Makar smo bili zasuti vijestima o razočaravajućim nastupima Indije. Kao da su prije toga bili nešto bolji, ma bili su lošiji, to je vidljivo iz gledanja statistike.

Slično je i ovih dana…









Na Maldivima se igra 13. izdanje prvenstva SAFF na kojem sudjeluju reprezentacije iz južne Azije (Bangladeš, Indija, Maldivi, Nepal, Šri Lanka). Igra se međusobno u skupini pa će dvije najbolje reprezentacije odigrati finale 16. listopada. Indija je odigrala prvu utakmicu protiv Bangladeša, bilo je „samo” 1-1.

Zašto „samo”? Povela je Indija pogotkom Sunila Chhetrija u 26. minuti, imala je i igrača više od 54. minute kad je isključen Ghosh, ali Bangladeš je uspio izjednačiti golom Yeasina Arafata u 74. minuti za konačnih 1-1. I taj rezultat bio je predstavljen kao razočaravajuć. Barem kod nas. No, od zemlje koja je sad 107. na Fifinoj ljestvici – što očekivati? A kapetan te reprezentacije igra u našem Šibeniku.

Opet, isto se mora znati da zbog pandemije kronavirusa indijska reprezentacija nije igrala, pa ni sastala se više od godinu dana. Na ovome turniru se još uvijek od Indije očekuje da osvoji jedno od prva dva mjesta i uđe u finale turnira. Indiji sad slijede susreti protiv Nepala, Maldiva i Šri Lanke. Zacijelo je plasman u finale turnira Štimcu imperativ. Do toga još uvijek može doći, a suditi će mu se nakon, ne tijekom turnira. Tako to uvijek bude.

No, jedna je pojava, zapravo rečenica, u kojoj je Igor Štimac bio akter podigla više prašine nego sve njegove utakmice s Indijom.









On je, naime, rekao kako se slaže s idejom Arsene Wengera, koju je preuzela Fifa, da se svjetska prvenstva odigravaju svake dvije godine. Iz njegovog, zapravo, kuta gledanja jasno je i zašto je tako reagirao. Gledao je kroz naočale indijskog izbornika.

Objasnio je to ovako:

„Želio bih to jer bi udvostručilo šanse za reprezentacije poput Indije da se kvalificiraju na Svjetsko prvenstvo. Kada netko kao što je Arsene Wenger smisli plan, koji je baziran na studiji, i postoji ozbiljan pristup, onda će to biti korisno za sve, rekao je Štimac u razgovoru za indijske medije”.

Eh, kad bi slučajno Štimac odveo Indiju na svjetsku smotru? Nogomet bi dobio najmnogoljudnije tržište na svijetu. A takav zalogaj za Fifu nije za baciti.