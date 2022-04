HRVAT IH ODVEO U FINALE LIGE PRVAKA: Dva gola i asistencija hrvatske senzacije

Još jednu briljantnu partiju odigrao je Roko Šimić u pobjedi U19 momčadi Red Bull Salzburga protiv vršnjaka iz Atletica iz Madrida, koju su Austrijanci glatko dobili s 5:0.

Roko je u pobjedu svoje momčadi ugradio dva gola i asistenciju, a ono što je najbitnije mladi Šimić je zabio prva dva gola i asistirao za treći, te time odredio tijek utakmice.

Još uvijek mladi Vatreni doveo je Salzburg u vodstvo u 15. minuti nakon dodavanja Kamerija, kada je loptu s visine peterca zabio u mrežu. Gol možete vidjeti OVDJE.

Slomili Španjolce

Drugi gol Šimić je zabio iz penala u 28. minuti kada je realizirao jedanaesterac, koji možete pogledati OVDJE, a kako je Roko izboreno penal pogledajte OVDJE.

Do kraja poluvremena bilo je 3:0 za Red Bull, kada je Roko vratio asistenciju Kameriju. Rolicu Šimića pogledajte OVDJE.

Austrijanci su u drugom poluvremenu zabili još dva gola Španjolcima, a strijelci su bili Sahina u 67. i Diakitea u 89-oj za potop mlade momčadi Atletica.

Šimić je sada zabio sedam golova u Ligi prvaka mladih u sedam utakmica, a uz to što sa Salzburgom igra finale U19 Lige Prvaka protiv Benfice, koja je na penale 6:5 izbacila Juventus, nastupa i briljira u drugoj ligi u dresu Lieferinga.

🇭🇷 Roko Šimić (18) with a brace and assist v. Atleti in @UEFAYouthLeague knockout play! 🔥





☑️ 24 starts at Liefering & with U19s

⚽️ 20 goals

🅰️ 6 assists

☝️ Tied for 1st – 7 goals in UYL

And Salzburg’s U19s are in the final!

Next striker up. 🌟 pic.twitter.com/4G6NbjixF7









— Football Wonderkids (@fbwonderkids) April 22, 2022