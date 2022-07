HRVAT HEROJ SLOVENACA: Bivši igrač Dinama i Hajduka za prolazak na krvnika Modrih

Hrvatski igrači uvijek su bili na cijeni u susjednoj Sloveniji, a danas je bivši igrač Hajduka i Dinama te brat prvotimca Modrih Martina Baturine Roko, uveo ljubičaste iz Maribora u drugo pretkolo lige prvaka.

Roko je u gostima kod bjeloruskog prvaka Šahtjor Soligorsk pobijedio 2:0, nakon što su prošli tjedan na Ljudskom vrtu odigrali bez golova 0:0.

Baturina je za Mariborčane zabio u 12. i 56. minuti i može se reći kako je samostalno odveo Maribor na noge moldavskom Šerifu u drugom pretkolu.

Teška prepreka

Šerifa se dobro sjećaju u Dinamu kada ih je izbacio iz Lige prvaka, a ovu sezonu počeli su na klupi s hrvatskim stručnjakom Tomasom, koji je izbacio prvaka BiH Zrinjski sretnim autogolom.

Šerif je prošle godine bio jedno od najvećih iznenađenja Lige prvaka, pobijedili su Real na Santiago Bernabeu, ali prije ove sezone doživjeli su velike promjene u igračkom kadru.

Tko zna možda će Roko ove sezone osvetiti Dinamo i trasirati put Mariboru, gdje je na posudbi iz Ferencvaroša, u treće pretkolo Lige prvaka.

FT Shakhtyor 0 Maribor 2. Maribor are through to the next round #UCL pic.twitter.com/HiQLOMcPgj

— Football24/7 (@foet247europa) July 13, 2022