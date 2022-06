HRVAT ‘GANJA’ VLAŠIĆA, STIŽE LI SPAS? ‘Novi kontakti su tu, ali ima jedan problem…’

Nikola Vlašić je u potrazi za pravim rješenjem u dolazećoj sezoni kako ne bi ugrozio svoj status u hrvatskoj reprezentaciji u godini Svjetskog prvenstva u Kataru, a taj status mogao bi biti ugrožen ako ostane u West Hamu – gdje nije u prvom planu. Zbog tog problema, traje ovoljetna priča o mogućem novom klubu 24-godišnjeg Vatrenog, a po informacijama iz Italije, u igri je klub u kojem važnu ulogu ima jedan Hrvat.

Za Vlašićevo dovođenje zainteresiran je Torino, kojem je na klupi Ivan Jurić, nekadašnji igrač Hajduka koji je do sada već prikupio puno trenerskog iskustva u Italiji. Jurić bi u svojoj momčadi rado vidio 24-godišnjeg hrvatskog reprezentativca, no West Ham ne kani pustiti Vlašića samo tako.

Kako je objavio talijanski Calciomercato.com, Torino bi morao izvesti kompliciranu operaciju ako želi dovesti Vlašića, a čini se da želi.

Po informacijama koje donosi talijanski portal, ova priča ne ide lako. ‘Novi kontakti za Vlašića su tu, ali ima jedan problem…’, objavio je Calciomercato.com u svojem naslovu, dodajući da je glavna prepreka odšteta koju žele u londonskom klubu. Riječ je o iznosu od najmanje 20-25 milijuna eura, za koliko bi se West Ham bio voljan razići s 24-godišnjim Vatrenim.

