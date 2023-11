Hrvat briljira na Dalekom istoku: ‘Tužno mi je gledati gdje je moj klub danas, a svatko sebi bira put’

Autor: Ivan Lukač

Nogomet je najljepša igra na svijetu, a razlog zato je njegova jednostavnost te, kako kaže naš novinar Andrija Kačić- Karlin, to što u nogometu autsajder ima najveću šansu za pobjedom. Baš zato nogomet je globalni sport i najpopularniji na svijetu.

Igra se svugdje, a nas Hrvata ima svugdje jer kao što znate, ludi smo za nogometom od malih nogu. Tako Hrvatska ima svog predstavnika i dalekoj Maleziji. I to ne samo promatrača nego jednog od najboljih napadača u njihovoj ligi. Riječ je o Ivanu Mamutu, bivšem junioru Hajduka.





Upravo smo s Ivanom porazgovarali o aktualnim temama, ali i njegovoj karijeri i životu i nogometu na Dalekom istoku.

Za početak idemo malo s aktualnostima. Jeste uspjeli pratiti HNL?

Pa malo jesam. Pogledam Hajduk kad mogu malo je vremenska razlika problem haha. Ali, znam što se događa i gledam koliko mogu. Hajduk djeluje najozbiljnije i stvarno izgledaju kao momčad za naslov. S druge strane tu je Rijeka koja igra baš napadački. Dinamo je u padu, ali to je Dinamo ne treba ih nikada otpisati. Nije još gotovo, Hajduk izgleda najbolje, ali još je puno do kraja i tko zna što će biti. Naravno, želim da Hajduk uzme naslov. Često su očekivanja bila nerealna s obzirom na kadar ekipe, ali sada je drugačije sada je opravdano misliti na titulu.

“Svatko sebi bira put”

Idemo sad malo kroz vašu karijeru. Bili ste u juniroima Hajduka s nekoliko zanimljivih igrača.

Da, bili su tu kratko Grbić i Bašić, ali više sam bio s Vlašićem i Balićem. Za Vlašića se odmah znalo da je top talent i da će imati sjajnu karijeru. Već tada je bio baš snažan. Imao je sve od brzine, tehnike, upornosti i najbitnije imao je glavu. Jednostavno se znalo i baš mi je drago radi njega što je napravio sve to u karijeri. Balić je isto bio veliki talent, ali znate kako je to u Hrvatskoj. Čim netko mlađi malo eksplodira u seniorima, prodaj ga. Pogotovo u to vrijeme u Hajduku.

Bili ste i dio jedne u19 selekcije Hrvatske na turniru u Kini na koji vas je vodio Ferdo Milin. Kakva vas sjećanja na to vežu?

Uff gdje si to izvukao haha. Da, bio je taj turnir u Kini jedno lijepo iskustvo. Bili su igrači kao što su Ivanušec i Erlić. I za njih si kao i za Niksija mogao odmah reći da će biti top igrači. Osvojili smo na kraju taj kup. Letica je bio najbolji golman, ja najbolji strijelac tako da sve u svemu nešto jako lijepo.









Nakon što se niste probili u Hajduku dolazite u Inter gdje ste igrali vrlo dobro.

Jedan jako period u mom životu na kojem sam jako zahvalan. Bio je to moj prvi kontakt s profi nogometom. Igrao sam za seniore, ali u trećoj ligi nije to isto. U Zaprešiću je stvarno bilo lijepo. Mali grad, svi smo bili blizu i stekao sam prijatelje za cijeli život. Nisam u početku toliko dobivao priliku kod Toplaka, ali sam puno naučio u tom periodu. Više samo igrao kod Ivkovića i tada sam zabijao. Bio je tu i Komnen Andrić koji je super lik i evo neki dan smo se baš čuli. Sve u svemu jako sam zahvalan na tom periodu u Zaprešiću i tužno mi je vidjeti gdje je danas Inter.

Bili ste i jednu sezonu u posudbi u Sesvetama i tamo ste se sprijateljili s miljenikom Dinamovih navijača, Markom Tolićem. Jeste li pričali s njim o njegovom periodu u Dinamu koji nije baš bio lagan?

Tola i ja smo odmah kliknuli. Još jedan super lik u mojoj karijeri i sad smo veliki prijatelji i čujemo se kad god možemo, opet malo ta vremenska razlika je problem haha. Naravno, da sam pričao s njim o Dinamu. Znam koliko mu je značilo kad je zabio gol za naslov protiv Šibenika, ali i znam koliko mu je bilo teško što nije igrao puno jer njemu Dinamo baš puno znači. Neki dan smo baš pričali o karijeri i o tome da nikad ne znaš što ti život nosi i da samo treba biti uporan. Iskreno mislio sam da će ga Dinamo vratiti nakon Maribora, ali nisu i sada kada vidite da im ne ide najbolje dojam je da su napravili grešku. Tolić bi im puno pomogao.

Bili ste i na posudbi u Rumunjskoj u Craiovu. Kakav vam je taj period?









Rumunjska je stvarno fanatična za nogometom i to je stvarno. Uzeli smo kup to posebno pamtim. Klub top uređen, organizacija, plaća na vrijeme i slično. Igro sam malo redovito, malo ne. Imao sam određenih problema s ozljedama pa to je jedino negativno što pamtim iz tog perioda i korona u samom početku.

Nakon Craiove odlazite u FCSB, nasljednika Steaue.

Tamo je bilo fantastično. Opet sam imao nekih problema s ozljedama, ali više-manje sve super. Ekipa dobra, grad top. Bila je jedna važna utakmica i ušao sam s klupe i zabio nakon čega mi je ponuđen novi ugovor. Međutim, dva kola prije kraja smo ispustili naslov i na kraju ništa od novog ugovora haha. Ali, ponavljam Rumunjska super iskustvo pogotovo derbiji na kojem bude 50 tisuća ljudi i preporučio bi mladim igračima da se okušaju i tamo.

Što radi igrač koji je bez ugovora?

Trenira haha. Vratio sam se doma i bio sa svojima. To mi je baš trebalo. Imao sam ponudu jednog HNL kluba tada, ali nisam bio spreman već tako rano ići opet od doma i odbio sam ponudu. Nastavio sam trenirati i eto stigla je ta ponuda iz Malezije i kada sam sto posto bio siguran da sam spreman rekao sam idem. Ipak, ne idete na drugi kraj svijeta ako niste uvjereni u to.

Kakav je nogomet u Maleziji, navijači? Odlično ste krenuli.

Nogomet je drugačiji nego u Europi, a navijača ima puno. Na stadionu zna biti i do 50 tisuća ljudi, svi su onako otvoreni i jako lijepa atmosfera. Nije sad to onaj tip navijanja kakav ima Torcida ili Boysi, ali kad igrate pred 50 tisuća ljudi uvijek je poseban događaj. Da, krenulo mi je stvarno odlično imam već 21 gol i lijepo mi je ovdje. Normalno u početku nije bilo sve idealno, ali nije nigdje. Klubovi su većinom državni nema baš privatnih to je takvo gospodarstvo kod njih. Onih pravih rivalstava nema tako da ne moram strahovat ako odem u neki drugi klub to je ovdje normalno haha. Navijači prepoznaju na ulicama tu i tamo stave i hrvatsku zastavu što je znak koliko me poštuju.

Imate i malu hrvatsku zajednicu. Kakav je život u Maleziji?

Tako je. Sa mnom su u klubu i treneri Vranješ i Steinbrucker koji su mi preporučili dolazak ovdje. Ja igram i živim u Terengganu. Jako lijep grad i ugodan je život. Blizu je i Kuala Lumpur koji je baš velegrad. Hrana nije baš da mi se dopada, ali ima restorana gdje se može pojesti europska hrana, a i često si sam kuham. Bili su i moji ovdje nedavno pa mi je i to olakšalo sam boravak. Grad je relativno čist, mislim velika je razlika u odnosu na Europu drugačiji su to kriteriji, no ne mogu se žaliti i lijepo je. Ugovor mi istječe u prosincu. Mislim da super igram i ne bi imao ništa protiv da produžim i ostanem ovdje.

Što mislite o onim zlobnim komentarima na takve lige poput „pa i ja bi tamo zabijao“?

Pa brate neka dođu i zabijaju haha. To je neki naš mentalitet samo da popljujemo. Ružno mi je to i mi nogometaši smo radnici koji moraju zaraditi za život. Nećemo se lagat odlazak u Maleziju je bio i radi i financijskih razloga. Sviđa mi se i to kad Malezije što su ljudi opušteni, sve mirno riješit ćemo i slično. Ne stvaraju iz svega probleme kao mi.

Je li bilo ponuda iz Arabije i što mislite o odlascima mladih za veliki novac na Bliski istok?

Nije, a ne znam je li bi je prihvatio, ovdje je baš lijepo. Mislim da nisu dobri, treba proći neku europsku ligu prije vidjeti kako tamo funkcionira. Ali kao što sam već rekao svatko sebi bira put i ne treba ga kriviti zbog toga.

Za kraj, ciljevi karijere, povratak u Europu?

Koji je cilj, ne znam. Idem iz dana u dan. Evo 8.12. čeka nas finale kupa pred punim stadionom i cilj je uzeti to. Ne vidim se tako brzo u Europi iskreno, ali tko zna što vrijeme nosi. Nema cilja, svatko kroji svoju sudbinu i ovisimo o sebi. Nadam se zdravlju, a onda će se trud i zalaganje kad-tad isplatiti. Nadam se da ću ja uzeti kup, a Steaua i Hajduk naslov haha. Eto, neka bude tako.

Veliko hvala Ivanu što je izdvojio vrijeme za ovaj intervju i želimo mu svu sreću prije svega u finalu kupa, a zatim i u nastavku karijere.