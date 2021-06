HOROR SLAVNOG NAPADAČA UOČI HRVATSKE: ‘Dajem sve od sebe za Španjolsku, a mojoj djeci žele smrt!’

Prvi napadač španjolske nogometne reprezentacije Alvaro Morata otovrio se uoči utakmice s Hrvatskom. Naime, Morata nema turnir za pamćenje, no otkrio je kakve mu sve poruke šalju navijači Furije.

Promašio je nekoliko izglednih prilika na dosadašnjim utakmicama, ali i kazneni udarac protiv Slovačke, a do sad je postigao samo jedan pogodak na turniru.

I sam priznaje kako bi ga to sve slomilo prije nekoliko godina, ali sada je psihički jači.

Alvaro Morata says he received death threats against his family after Spain's #EURO2020 game against Poland.

🗣 "I did not sleep for nine hours after the game against Poland.

"I received threats, insults to my family, that they hope my children die." [CadenaCOPE] pic.twitter.com/8cq0Rc7oHU

— Goal (@goal) June 25, 2021