HOROR PRIČA TALENTIRANOG HRVATSKOG NOGOMETAŠA: ‘Nisam mogao hodati, a Roma me tjerala da igram’

Talentirani hrvatski nogometaš iz redova Rome, Silvio Anočić, proživio je u posljednjih godinu i nešto dana pravi horor. Mladi Hrvat progovorio je o nesreći koja ga je zadesila i zamalo mu prekinula karijeru.

“Hodao sam kao starac, nije bilo dobro. Govorili su da više neću ni igrati nogomet, a onda mi je u pet dana liječnik u Zagrebu riješio sve probleme”, priča Anočić.

Zbog neprofesionalnog odnosa liječnika Anočić je mogao baš gadno stradati. Naime, na liječničkom pregledu u Genovi, kamo ga je htio odvesti hrvatski trener Ivan Jurić, pronašli su mu problem s pubičnom kosti. Međutim, Romini liječnici tvrdili su da je s njim sve u redu i morao je u tako teškom stanju trenirati. Situacija se pogoršavala, a nakon što su mu se pomaknuli diskovi kralježnice, morao je i na operaciju. Roma je na kraju zbog nemara u slučaju Anočić smijenila svoj liječnički tim i fizioterapeute, ali šteta je već bila učinjena.

Tada mu je dopušteno da u klub dovede svog liječnika, što je prije mogao samo Francesco Totti, a njegov mu je stručnjak, koji je, dakako, iz Hrvatske, vrlo brzo pomogao.

“U Genovi su mi rekli da nekoliko mjeseci ne mogu igrati i da me ne mogu dovesti. Tadašnji Romin liječnik rekao je da ne vidi nikakav problem, da samo nastavim trenirati. Radio sam, ali me sve i dalje boljelo, bol je bila sve jača, stradao mi je ligament u tom dijelu tijela. Nisu me pustili ni da odem po drugo mišljenje k liječniku u Hrvatsku. Doktor je radio po svome, davao mi je tablete, kortikosteroide, nekoliko dana bilo mi je dobro, a onda je opet počelo boljeti. Govorili su da će biti sve dobro za tjedan dana, pa za deset dana, pa dva tjedna. Ma tražio sam da me vrate u prvu momčad samo da me liječi netko drugi. Nešto malo sam trenirao sve dok jednog dana nisam mogao ustati iz kreveta. Hodajući do auta, sav sam se oznojio, vidio sam to više tako ne ide”, rekao je Anočić za Sportske novosti.

Karijeru mu je spastio dr. Željko Kapulica iz Zagreba.

“Kad sam se pojavio u klubu, svi su me gledali u čudu. Poveo sam dr. Kapulicu sa sobom u Rim, nikome osim Tottiju nisu dopustili da dovede svog liječnika. Trenirao sam mjesec dana, ništa me više ne boli. Kao povratak iz mrtvih, tako se osjećam”, rekao je Anočić, koji u Romi mora ostati još godinu dana.