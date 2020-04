HOĆEMO LI RAKITIĆA GLEDATI U HRVATSKOM DRESU NA EURU? Barcelonin veznjak progovorio o svojem nastupu za Vatrene iduće godine!

Europsko nogometno prvenstvo odgođeno je zbog pandemije koronavirusa, pa ćemo hrvatsku nogometnu reprezentaciju na europskoj smotri gledati sljedeće godine. No, pitanje koje se postavlja jest hoćemo li među Vatrenima gledati neke od igrača, kao što je na primjer Ivan Rakitić?

“A ne, to vam sada neću reći. Nažalost, došlo je do toga da se Euro morao prolongirati, to je bio veliki udarac za sve nas, ali u tom trenutku najpametnija odluka. Najvažnije je zdravlje. Što će biti dogodine stvarno ne znam. Glavno je sada da izađemo iz ove situacije, da svi zajedno budemo jaki. Imam još o dosta toga porazgovarati s izbornikom”, rekao je Rakitić u razgovoru za Sportske novosti.

Za Ivana je nastup u nacionalnom dresu iznad svega.

“Situacija je takva kakva jest. Mislim da moram biti realan i objektivan prema svemu. Znate, kao i uvijek, da sam jako ozbiljan kad govorim o toj temi jer meni su reprezentacija i Hrvatska sve. Daleko broj jedan. Iznad svega. I gledam dobrobit svih nas. Vidjet ćemo kako će se razviti situacija u mojoj karijeri, a eto, iz neke nesreće ili sreće imamo dovoljno vremena do Eura. Moram obaviti otvoreni razgovor s izbornikom pa ćemo vidjeti što i kako”, rekao je.

Iako je u najboljim igračkim godinama, i osjeća se spremno, pandemija je poremetila normalan život i normalne treninge.

“Ja sebe vidim u najboljoj mogućoj formi, osjećam se savršeno, nikad bolje. Isto tako, iako treniram sam, što je malo dosadno, nikad nisam kvalitetnije radio i bio spremniji nego u ovih mjesec i pol dana. Odmorio sam se možda dan ili dva, a inače vježbam dvaput dnevno. Imam 32 godine, mislim da su to najljepše godine jer svaki trenutak cijenim još puno više. Željan sam nogometa kao nikad. To nije sporno, a pogotovo nije sporna moja ljubav prema reprezentaciji, mojim suigračima i navijačima u Hrvatskoj. Posebice nakon ljeta u Rusiji. Ali isto tako sve treba proanalizirati, igranje u reprezentaciji nije samo stvar mojeg mišljenja nego, kažem, moram popričati s izbornikom”, dodaje.