HOĆE LI SE I OVE GODINE DOGODITI ISTO? Redsi nikad nisu osvojili Premierligu, ali to ne znači da neće napraviti ovo!

Ne možemo reći da smo svjedočili dramatično veličanstvenoj ili spektakularnoj završnici engleskog prvenstva, medijski najpokrivenijeg na svijetu, ali nije bilo ni nezanimljivo. Liverpool je iznova ostao kratkih rukava, a čeka na naslov već 30 godina, a City, svijetlo-plavi klub iz Manchestera zasluženo slavi.

No, osjetila je momčad trenera Guardiole zebnju, pa i strah, jer je u prvome dijelu Brighton čak i poveo što je izazvalo pravi delirij na Anfieldu u Liverpoolu gdje je domaća momčad vodila protiv Wolverhamptona. Nada ne samo da se pojavila, postala je egzaktna, tu nadohvatu ruke.

I tada je City malo pomilovala i sreća, velika sreća, makar vjerujemo da bi i kasnije sve došlo na svoje mjesto. Naime, City je postigao izjednačujući pogodak u manje od minute nakon što je primio gol koji je prijetio biti koban. Sve nakon bilo je pitanje rutine, objektivno kud i kamo bolja Guardiolina momčad zabila je još tri gola i prepustila se čekanju ekstaze.

Istovremeno je Anfieldom zavladao očaj, gdje neće, jer nada se pojavila i nestala u istoj minuti. Sve je ispalo samo da im bude teže, mučnije.

Englesko nogometno prvenstvo zavijelo je kvalitativno najjače na svijetu, to se osjetilo i u ovoj završnici, iako je “drama” trajala minutu ili nešto više dok City nije dosegao vodstvo. Na koncu, Liverpool se mora vaditi u finalu Lige prvaka protiv Tottenhama, a to mu nije strano, nerijetko je ovaj klub znao biti europski prvak, makar ne osvajao domaću krunu. No, tu će se nešto pitati i silno dobre dečke iz Tottenhama, a City je svoje europsko napuknuće zavario najbolje što je mogao, krunom najboljeg nogometnog prvenstva na svijetu.

U cijeloj engleskoj sezoni mogli smo uživati, u sjajnim utakmicama, preokretima, posrtajima i uzdignućima, na posljetku je kontinuitet Cityja bio presudan, iako je to platio vjerojatno europskim krahom.

Klopp je od Liverpoola napravio pravu momčad, ali svojevrsno prokletstvo koje traje 30 godina nije uspio skršiti. No, ovakav Liverpool bit će jedan od favorita u sljedećoj sezoni, iako će mnogo toga ovisiti i o epilogu finala Lige prvaka. Pitanje je hoće li se u iduću sezonu ući sa zanosom ili tugom…