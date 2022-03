HOĆE LI POMAGATI RUSIMA? Poznati list ‘provalio’ Abramoviča, evo što planira

Autor: I.K.

Roman Abramovič više neće biti vlasnik Chelseaja nakon što proda klub, što je najavio da će napraviti, a dok se to čeka, zanimanje je privukla važna stvar iz njegove najave. Ruski bogataš rekao je da će novac od prodaje kluba uplatiti u posebni fond za pomoć žrtvama ruske invazije na Ukrajinu, a kako piše The Guardian, poznati engleski list, to ne znači da će Abramovičev novac pripasti samo Ukrajincima.

The Guardian se usmjerio na riječi ruskog bogataša da će financijska sredstva od prodaje pripasti svim žrtvama rata koji bjesni u Ukrajini. To otvara mogućnost da će pomoć ići i Rusima, a nakon toga, poznati list otišao je korak dalje i donio informaciju da će novac od prodaje zaista pripasti svima, bez obzira na njihovo podrijetlo.

Hoće li pritom zaista biti uključeni Rusi, na način da bi novac pripao obiteljima ruskih vojnika stradalih u ovoj invaziji? Detalji o tome nisu poznati, a The Guardian piše da bi se više moglo znati dok u Abramovičevu taboru procijene kako bi najbolje mogli krenuti dalje, poslije najave o pomoći stradalima u ratu.

Putin ga skupo stajao

Što točno Abramovič misli o invaziji koju je pokrenuo Vladimir Putin, nije sasvim jasno, ali nije tajna da mu je povezivanje s ruskim predsjednikom unatrag tjedan dana donijelo puno problema. Prvo je stigla vijest da mu je zabranjen povratak na tlo Velike Britanije, zatim se odrekao upravljanja Chelseajem, a jučer je stigla i potvrda ruskog bogataša da prodaje londonski klub.

U međuvremenu, Abramovič se spominjao i kao mirotvorac, s posredničkom ulogom u ovog tjedna održanoj prvoj ‘rundi’ pregovora Ukrajinaca i Rusa.

Kći nije skrivala što misli

Abramovič se nije izjašnjavao o Putinu nakon početka invazije, ali poruku je poslala kći ruskog bogataša Sofia, uz riječi da je napad na Ukrajinu bio želja ruskog predsjednika, a ne cijele zemlje.

‘Najveća i najprodornija laž koju nameće propaganda iz Kremlja jest da je većina u Rusiji uz Putina’, stajalo je još u poruci koju je imala Abramovičeva 26-godišnja kći.