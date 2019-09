HOĆE LI OVO BITI NAJVEĆA SENZACIJA CIJELOG PRVENSTVA: Novi prvoligaš Varaždin uništio Dinamo

Znaju se ovakve stvari događati u modernom nogometu, nakon sjajnog rezultata momčadi se emotivno i fizičke isprazne i dogodi im se u već prvom sljedećem susretu pove neočekivani krah. Izgleda da se to sad dogodilo Dinamu, baš kao i nedavno hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji! Nogometaši Varaždina priredili su senzaciju pobijedivši u susretu devetog kola Prve HNL prvaka Dinamo sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Kamerunac Jessie Djou Guera u 62. minuti.

Varaždin je u prvih osam kola bio bez pobjede osvojivši samo četiri boda, a prvu pobjedu iznenađujuće je dohvatio protiv prvaka. Dinamu je pak ovo bio drugi poraz ove sezone nakon poraza u Splitu od Hajduka sa 0-1.

Tri dana nakon velike pobjede u Ligi prvaka protiv Atalante, Nenad Bjelica je na travnjak varaždinskog stadiona poslao momčad sa čak devet novih igrača. Jedino nije mijenjao stopere, Theophila-Catherinea i Perića.

Dinamo je dominirao cijeli susret, no nikako nije uspio probiti domaću obranu. Odlučio je pogodak kamerunskog veznjaka u 62. minuti. Štefulj je ubacio, lopta se odbila od Ivanušeca do Guere koji je prošao Theophila-Catherinea i zabio za 1-0. Dinamo je mogao izjednačitiveć četiri minute kasnije, no Gavranović je pogodio okvir gola.

Možda i najbolju priliku “modri” su imali u 84. minuti kada je Gojak s nekoliko metara prebacio gol.





U ranije odigranom susretu Slaven Belupo je u Koprivnici porazio Goricu sa 2-0. Pobjedu domaćinu donijeli su Matthew Steenvoorden postigavši autogol u 29. minuti, te Ivan Krstanović iz kaznenog udarca u 86. minuti.

Gorica je utakmicu završila s dva igrača manje. U 85. minuti je ‘pocrvenio’ Marijan Čabraja koji je rukom obranio vlastitu mrežu, a u posljednjim trenucima susreta isključen je i Kristijan Lovrić.

Slaven Belupo pobjedom je skočio na sedmo mjesto sa 10 bodova, dva boda manje od Gorice koja je šesta.

U petak je u prvoj utakmici ovog kola Lokomotiva je svladala Osijek sa 2-1. Poveli su gosti preko Marića u 7. minuti, poravnao je Halilović u 37., da bi pobjedu domaćima osigurao Tolić u 88. minuti.

Nakon poraza Bijelo-plavih od Lokomotive došlo je do sastanka predsjednika kluba Ivana Meštrovića i trenera Dine Skendera. Zajednički su zaključili kako je u novonastalim okolnostima najbolje za momčad da se potraži novo rješenje na mjestu šefa stručnog stožera.

Pritom je Meštrović iskazao zahvalnost dosadašnjem kormilaru za odgovornost koju je iskazao i za sve što je učinio tijekom svog mandatana klupi Bijelo-plavih. Također je dodao kako je Skender hrabro apsorbirao svu negativnu energiju koja se u posljednje vrijeme pojavila među navijačima i u javnosti općenito, što govori o njegovom karakteru i maksimalnoj podređenosti poslu i kolektivu u cjelini.

Na ljestvici vodi Hajduk sa 16 bodova, Dinamo na drugom mjestu također ima 16 bodova, dok je Lokomotiva treća sa 14 bodova.

Varaždin je prvom pobjedom prepustio začelje Interu.

REZULTATI 9. KOLA:

Slaven Belpo – Gorica 2-0 (Steenvoorden 29-ag, Krstanović 86-11m)

Varaždin – Dinamo 1-0 (Guera 62)

Petak:

Lokomotiva – Osijek 2-1 (Halilović 37, Tolić 88 / Marić 7)

Nedjelja:

Hajduk – Inter (16.30 sati)

Istra 1961 – Rijeka (19 sati)

TABLICA:

1. Hajduk 8 5 1 2 14-4 16

2. Dinamo 8 5 1 2 12-4 16

3. Lokomotiva 9 4 2 3 15-12 14

4. Osijek 9 3 4 2 11-9 13

5. Rijeka 7 3 3 1 9-7 12

6. Gorica 9 3 3 3 11-12 12

7. Slaven Belupo 9 3 1 5 11-21 10

8. Istra 1961 8 2 2 4 9-12 8

9. Varaždin 9 1 4 3 10-17 7

10. Inter 8 1 3 4 10-14 6

