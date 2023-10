Hoće li Luka Modrić napustiti Real? Legenda kluba odgovorila na pitanje koje sve zanima

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Luka Modrić i njegov Real večeras će u drugom kolu Lige prvaka odmjeriti snage s prvakom Italije, Napolijem. Modrićeva minutaža nije bajna, a sve se više spominje odlazak iz kluba.

Na to pitanje odgovorio je Predrag Mijatović koji je jako blizak s kapetanom Hrvatske: “Iskreno, u ovom trenutku, a često razgovaram s njime i često se vidim s njime, ne vidim da želi otići.”

“On želi biti ovdje i boriti se jer vjeruje da može doprinijeti momčadi. On je tipičan igrač koji će, kada vidi da ne može više, biti prvi koji će zatražiti odlazak. Ali s obzirom da se osjeća dobro, da uvijek igra dobro za reprezentaciju, gdje mu više vjeruju, te da ima dobar učinak kada god igra, on ne razmišlja o odlasku.”





Ponuda Inter Miamija

Mijatović je igrao za Real od 1996. do 1999. godine, te bio sportski direktor kluba, no danas ne obnaša nikakvu funkciju na Santiago Bernabeu: “U iduća tri mjeseca, od listopada do prosinca, bit će puno utakmica u kojima se sve može promijeniti.”

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Real Madrid C.F. (@realmadrid)









Zatim dodaje: “Luka je fizički jako dobar, veliki je profesionalac. U ovakvoj situaciji, međutim, nije bio od kada je došao u klub. Dvije utakmice zaredom nije igrao, nije se niti zagrijavao.”

Za kraj je rekao: “Tim više jer je on karakteran igrač, željan pobjeda. U reprezentaciji je uvijek na maksimalnoj razini’, rekao je o veznjaku koji je u prosincu s Hrvatskom osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu pa u lipnju srebrnu u Ligi nacija.”