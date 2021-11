HOĆE LI HAJDUK REAGIRATI NA OVO? Vatreni odbio produljenje ugovora i odlazi

Kako se već dugo špekulira po medijima dvojac Hrvata u Interu iz Milana na pragu je ili odlaska ili potpisivanja novih ugovora za crno-plave.

I dok je Marcelo Brozović u poziciji da može tražiti što želi od čelnika Intera, Ivan Perišić zapravo se nikada nije udomaćio u velikanu iz Milana, i unatoč dobrim igrama stalno je na izlaznim vratima.

Kako se doznaje Ivan je bio u pregovorima oko novog ugovora, ali po najavama izgleda kako Perišić nije prihvatio uvijete koje su mu nudili u Interu.

Nova destinacija

Perišić je među plaćenijim igračima Intera, a već se otprije znalo kako će mu čelnici Nerazzurra ponuditi znatno manji ugovor, na što Vatreni nije pristao.

Tako će Ivan u ljeto 2023 biti slobodan igrač i moći će odabrati klub po svojem izboru, a mnogi navijači Hajduka zazivaju njegov povratak na Poljud.

Kako pišu u Italiji oni smatraju kako bi Ivan mogao put Njemačke, gdje je ostavio dubok trag u Wolfsburgu i Borussiji Dortmund, dok je Bayern propustio otkupiti Ivanov ugovor kada je bio na posudbi u Bavarskom velikanu.

Kako bilo Ivan Perišić od ljeta može birati sredinu, a po ambicijama Hajduka postoje dobri izgledi za povratak sjajnog Vatrenog, što bi Hajduk svrstalo u legitimne pretendente za naslov u sljedećoj sezoni.

Ivan Perisic Looks Almost Certain To Leave Inter This Summer, Italian Media Claim #InterMilan #FCIM https://t.co/LUuPRSuSJB

— Inter Fans (@InterWhatsup) November 12, 2021