HOĆE LI HAJDUK KAZNITI IGRAČE ZBOG ‘AFERE PRŠUT’? Trener Splićana progovorio o gorućoj temi na Poljudu

Hajduk u nedjelju 16. prosinca u 15 sati na Maksimiru igra protiv Dinama. Posljednje je to kolo Prve HNL u ovoj godini, a prvi je derbi ove godine u Splitu, završio bez pogodaka. Uoči puta u Zagreb trener Hajduka održao je konferenciju za medije i najavio je utakmicu u zagrebu na koju stiže više od tisuću navijača. Bodovna razlika između vodećeg Dinama i šestopasiranog Hajduka je golema, iznosi čak 19 bodova.

Da stvar bude gora, Hajduk je potresao i novi skandal s igračima. Procuirle su fotografije s privatne zabave Fomitschowa, Vučura i Filipa na kojoj se vidi kako pije, puše, kartaju i lijepe pršut na čelo.

Navodno ih čeka drasična kazna, ali klub još nije otkrio o kojem bi financijskom iznou bila riječ.

“Trenutno je fokus na Dinamu. Klub se očitovao, zar ne? Iznijeli smo službeni stav, razgovarao sam s igračima već malo na tu temu. Svi smo u klubu sada na Dinamu. O tome ćemo nakon Dinama”, rekao je Oreščanin.

Kako će Hajduk pristupiti utakmici s Dinamom?

“Sve su nam to dobri testovi, nešto se pita i protivnika. Radimo na nekim stvarima i adaptacijama koje očekujem tijekom utakmice s naše i njihove strane i očekujem baš dobru utakmicu. Otprilike kao utakmica s Osijekom u kupu, to je taj level, odnosno Dinamo je nešto bolji, ali to su utakmice koje su ogledalo za Hajduk, da vidimo tko što i gdje idemo. Više se spremamo defenzivno, vidjeli smo neke stvari na kojima Dinamo puno radi, ali mi radimo neke stvari u obrani da ih zaustavimo”, rekao je zagrebački trener na klupi Hajduka.

Kaže nije ga strah Dinama.

“Igrao sam derbije s Dinamom u drugoj ligi. Nije me strah, imam povjerenje u momčad, posebno u mlade, ovo je test za dalje, do kraja je još 18 kola. Tako gledam na Dinamo, dobro ogledalo za dalje. Ne osjećam pritisak, znam što je prva liga, ali nemam pritiska”, govori Oreščanin.