HOĆE LI GA POSLUŠATI?! Legendarni veznjak objasnio zašto je Rakitić idealan za PSG

Prije nekoliko dana ponovo se zakotrljala priča o prelasku Ivana Rakitića u PSG, odnosno, o famoznoj razmjeni Coutinha, Rakitića i 40 milijuna eura za Neymara. Priču je lansirao ugledno francuski L’Equipe, ali Parižani su navodno tu ponudu odbili.

Međutim, trofejni veznjak i bivši igrač Barcelone i PSG-a, s kojim je osvojio čak 18 titula, Thiago Motta, uvjerava kako bi Rakitić bio idealan igrač za PSG.

“Čitao sam da se Rakitića spominje kao potencijalno pojačanje za PSG. Ne znam hoće li se to ostvariti i želi li on doći, no mogu reći da se radi o zaista sjajnom igraču. On je inteligentan i ima mnoštvo kvaliteta. Ima i iskustvo te je naviknut na velike utakmice. Ako ga PSG dovede, kod njega neće morati čekati na prilagodbu. Danas je on sigurna oklada”, komentirao je Motta Rakitića za L’Equipe.

Čak ga je usporedio s Tonijem Kroosom iz Real Madrida.

“Kroos je više osmica, dok Rakitić može igrati i tu poziciju, kao i poziciju pivota. Upravo je to radio u Barci u utakmicama kada Busquets nije igrao”, zaključio je Motta.