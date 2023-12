HNS uposlio dugogodišnju članicu uprave Dinama

Hrvatski nogometni savez pojačao je svoje redove bivšom djelatnicom i članicom uprave Dinama Amrom Peternel, koja će svoj kruh od sada zarađivati kao djelatnica u odjelu licenciranja.

Peternel je članica uprave Dinama postala 2016. godine, a prije je u klubu iz Zagreba obnašala druge funkcije, dok je iz Dinama otišla kada je razriješena dužnosti u ožujku ove godine, u paketu s Krešimirom Antolićem.

HNS je potvrdio kako je Peternel nova akvizicija HNS-a, kojem će sigurno biti od pomoći i kao članica Izvršnog odbora ECA, u koji je bila izabrana 2019. godine.

Dinamo Zagreb board member Amra Peternel was elected into executive committee of ECA (European Clubs Association) pic.twitter.com/hceefOVudn

