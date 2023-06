HNS osigurao dodatne ulaznice za Rotterdam: Vatreni će igrati gotovo u domaćoj atmosferi

Autor: Ivan Lukač

Hrvatska će u srijedu u Nizozemskoj protiv domaćina igrati za finale Lige nacija. Hrvatski nogometni savez osigurao je dodatni kontingent ulaznica uz već prethodno rasprodanih 14 tisuća.

Hrvatska nogometna reprezentacija 14. lipnja u Rotterdamu na stadionu Feyenoorda od 20.45 sati protiv Nizozemske igra polufinale Lige nacija. Cijene su u 4 kategorije od 20 do 120 eura.

Premium sjedala: 120 eura

1. kategorija: 70 eura

2. kategorija: 50 eura

3. kategorija: 20 eura





Domaća atmosfera

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice.

Rok za kupnju ulaznica putem interneta traje do ponedjeljka, 12. lipnja do 23.59 sati ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica.

U roku od 24 sata nakon kupovine kupci će dobiti elektroničku poštu od UEFA-e s uputama za preuzimanje aplikacije za mobitel u kojoj će biti kupljene ulaznice.

Stadion De Kuip u Rotterdamu ima kapacitet od 47.500 mjesta, a prije ovog dodatnog kontingenta hrvatski navijači su već kupili 14.000 ulaznica, što znači da će oko trećina stadiona podržavati hrvatsku reprezentaciju u dvoboju protiv Nizozemaca. Neće nas čuditi da naši dođu do ulaznica i van kontigenta.