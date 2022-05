HNS ĆE IMATI VELIKI ISPIT: Svi gledaju prema Splitu, Hajdukova borba za trofej nije jedino što se sprema…

Autor: Dnevno.hr/I.L

HNL je pobjedom Dinama protiv Hajduka s 3:1 i službeno završen za sezonu 21./22., ali ostala je još jedna ovosezonska utakmica najviše razine u Hrvatskoj.

Riječ je naravno o spektaklu koji nas čeka u četvrtak, a to je finale kupa između Rijeke i Hajduka. Poljud je rasprodan, a nakon incidenta na autocesti poslije subotnjeg derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru, sve oči će biti otvorene.

Dolaze i navijači Rijeke. Klubu je bilo dostupno 6 tisuća ulaznica, ali prodali su nešto više od 2 tisuće, a ostatk neće ići u slobodnu prodaju što je neobična odluka kluba, ali navodno je odluka imala veze s organizatorima koji na mjestu gdje su trebale biti preostale ulaznice planiraju napraviti tzv. tampon zonu.





Uskoro i Hrvatska – Francuska

Dio navijača Rijeke planira do Splita doći brodom. Sigurno zanimljiv oblik putovanja na gostovanje, ali veliki je to izazov za organizatore koji će morati osigurati njihov dolazak na stadion s više lokacija. Hajduk priprema fan zonu na trgu tako da će u gradu biti velika fešta dođu li do Rabuzinovog sunca.

Samo par dana kasnije Poljud će ugostiti reprizu finala Svjetskog prvenstva kada se susreću Hrvatska i Francuska, 6. lipnja u novom izdanju europske Lige nacija. Utakmica koja će biti rasprodana sama po sebi je organizacijski izazov. Poljud je već imao iskustva i ne bi trebalo biti problema.









Podsjetimo, o dolazećim utakmicama u Splitu je na susretu s novinarima govorio Davor Božinović, ministar vanjskih poslova, sa željom da se spuste tenzije prije nego dođu na red ta dva spektakla na Poljudu.