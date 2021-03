HNL LEGENDA NAKON POVIJESNE POBJEDE: ‘Dinamo je stvorio ime i može biti drzak protiv bilo kog’

Autor: M.L.Š

U razgovoru za Dnevno Tomislav Ivković je komentirao sjajnu predstavu Dinama protiv Tottenhama.

U fantastičnoj večeri koja će se dugo pamtiti, Dinamo je srušio Tottenham i izborio četvrtfinale Europske lige. Momčad Damira Krznara u uzvratnoj je utakmici došla do 3:0 te tako nadoknadila zaostatak od 2:0 iz prvog susreta u Londonu.

Junak susreta je Mislav Oršić koji je s tri gola srušio goste te ispisao povijest kluba, a ovome će se pričati jako dugo.

Legenda HNL-a je na početku razgovora rekla da će kao navijač Dinama uvijek vrlo rado prokomentirati utakmice voljenog kluba.

Što mislite o samoj utakmici je li Vam bila stresna?









”Pa gle, nije bila stresna jer gledao sam utakmicu drugačije, kao trener. Uočio sam da je utakmica bila mirna u početku, iako je Tottenham imao dominaciju u posjedu lopte, ali bez pravih prilika”, komentirao je Ivković te nastavio:

”Od 30. minute sam vidio da se nešto događa jer Dinamo je imao dobar posjed. Kreacija Majera, Ivanušeca stvarala je prilike za igrače koji su se odlično kretali u međuprostoru. Ademi i Jakić su imali dovoljna prostora da igraju.”

O samom kraju prvog poluvremena?









”Dinamo je otišao na odmor s jednom velikom dozom samopouzdanja da se tu nešto stvarno može napraviti.”

Što očekujete od daljnjeg natjecanja?

”Bitno mi je samo da vidim Dinamo ovakav kakav je bio, možda za još 10 posto bolji.”

Tko je idealni protivnik?









”Naravno da želiš da se izbjegne nekog tko je favorit, ali pokazalo se da sinoć da biti favorit ništa ne predstavlja protiv Dinama.”

Dinamo je shvatio da može biti drzak i u gostima kad igra

Što znači da možemo biti optimistični oko Dinama?

”Bez bahatosti i ‘mi smo ovo, mi smo ono’, nećemo klasičnu hrvatsku priču. Dinamo je samo pokazao da je jedna od najboljih momčadi natjecanja koja prima jako malo pogodaka. Svi su dokazali da mogu igrati obranu kad su jedno”, te nastavio:

”Pokazali su da imaju sigurnost jer ovo nije domaće prvenstvo gdje se možeš prošvercati.”

Koja je prednost Dinama?

”Napravili su si ime, ali i dalje ima momčadi koje bi mogle htjeti igrati protiv Dinama. To može biti velika prednost jer su pokazali da znaju igrati sa svakom ekipom, bila ona manja ili veća. To je prednost za Dinamo, a duda varalica za ostale ekipe.”

Video je jedna, utakmica je drugo

Tottenham i Jose Mourinho?

”Rekao je da su se pripremali za utakmicu i gledali video, ali video je jedno, a utakmica druga priča. Kad je igrač na terenu nema on vremena u tom trenutku razmišljati o Oršiću i drugim igračima Dinama. Nije slučajno da Tottenham pliva u domaćem prvenstvu i da ne dobiva važne utakmice jer nisu momčad. Previše razmišljaju o igri protivnika, a premalo o svojoj.”

Za kraj kako komentirati Mislava Oršića?

”Vrlo jednostavno, tko ga prati zna da on iz sezone u sezonu sve zreliji. Iz utakmice u utakmicu pokazuje svoje nogometne kvalitete. Do izražaja u zadnjih nekoliko utakmica njegova pamet dolazi do izražaja. Ovog puta je to pokazao protiv momčadi koja igra u jačem prvenstvu.”