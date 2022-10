HIT DOMAĆEG NOGOMETA NE BI U DINAMO: ‘Svi znamo što Hajduk znači svima nama’

Da su uspjeli pobijediti Istru 1961 u prošlom kolu nogometaši Varaždina dijelili bi treću poziciju na ljestvici nakon 11. kola, no i ovako novak u SuperSport HNL-u je na petom mjestu i jesen se za momčad iz baroknog grada može nazvati upješnom.

Uz dobre igre cijele momčadi jedan pojedinac je ipak iskočio u prvi plan i protiv Istre je zabio sjajno ljevicom s nekih 20-ak metara, njegovo ime je Tonio Teklić mladi 23-godišnji vezni igrač na posudbi iz Hajduka.

Tonio nije moga do prvih 11 na Poljudu pa se odlučio na povratak u novog prvoligaša, u kojem je već bio na posudbi 2020. godine i može se reći kako su pogodili i klub i igrač.

Tonio Teklić.

If there was an award for most improved player after first 8 gameweeks this guy would win it. Tekla is playing the best season of his career, 1⚽️1🅰️ is maybe not amazing but his contribution to Varaždin is unbelievable and who knows where would they be without him. pic.twitter.com/l76KmvJZXn

— Everything About HNL (@AboutHnl) September 9, 2022