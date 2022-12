‘HIJENE SU ŠUTJELE DOK JE SRBIJA GAZILA’ Slavni nogometaš podivljao: ‘I na Piksija su nišanili!’

Završetak reprezentativne godine trebao je donijeti puno bolje vijesti za srpsku nacionalnu momčad nego je ispalo. Pri kraju 2022. u kojoj Hrvatska slavi odlazak Vatrenih na završni turnir europske Lige nacija i svjetsku broncu osvojenu u Katru, u Srbiji su se nadali dobrim vijestima sa SP-a, ali umjesto toga, nakon završetka turnira ispadanjem u prvom krugu, traju razmirice koje će se povući i u godinu pred nama.

Svoj pogled na ono što se događa imao je i veliki srpski strijelac, jaki napadački adut Aleksandar Mitrović, koji se po završetku SP-a vratio klupskom poslu u dresu Fulhama u tamošnjem gustom božićno-novogodišnjem rasporedu igranja. Mitrović se vratio svojem klubu u kojem blista, dok u dresu Srbije nije išlo po željama u Katru, a u svojoj reakciji nakon svega, efikasni napadač nije birao riječi dok je govorio o dijelu napada na reprezentaciju u Srbiji.

Dio te priče bili su unutarnji neprijatelji koji su mu daleko dok god je u akciji u Engleskoj, ali nije mu tajna što se sve događa kod kuće.

10 goals. 13 appearances.

Aleksandar Mitrovic is already just one shy of his best return in a #PL season (11 in 2018/19)#FULSOU pic.twitter.com/lSMBOVR5IR

— Premier League (@premierleague) December 31, 2022