HEROJ VATRENIH PROLAZI KROZ TEŠKE TRENUTKE: Pola godine užasa za Danijela Subašića!

Na Svjetskom prvenstvu ljetos, Danijel Subašić bio je jedan od glavnih aktera Dalićeve momčadi, koja je na kraju uzela srebrnu medalju. Subašićeve bravurozne obrane dovele su Hrvatsku do finala, a njega uvele u povijest kao vratara koji je odigrao ogromnu ulogu u osvajanju medalje o kojoj će pričati generacije.

No, gdje je Subašić danas? Nakon prvenstva se umirovio, a pola godine nakon finala s Francuskom u Rusiji, Subašić je u nikad težoj situaciji. Bila je to polusezona koju Subašić jamačno želi zaboraviti. Zbog ozljede i ‘pražnjenja’ na Svjetskom prvenstvu dugo je bio izvan pogona, a za to je vrijeme njegov Monaco samo tonuo u prvenstvu i Ligi prvaka.

“U Monacu nisam zadovoljan, nisam branio, ne stojimo dobro na tablici, ali bitno da se spasi klub. Bitan je klub”, kazao je za RTL Subašić.

Subašić sada naporno trenira kako bi se vratio u formu i nekako pomogao klubu u borbi za opstanak. Komentirao je i dolazak novog trenera, Thierryja Henryja, čiji dolazak nije nimalo popravio dojam koji monegaški klub ostavlja u domaćem prvenstvu i Ligi prvaka. Momčad je trenutno pretposljednja u ligi s tek 19 bodova, a od Lige prvaka su se oprostili sa samo jednim bodom u šest utakmica.

Henryju ne ide dobro, ali Suba ga hvali.

“Super je lako, bio je igrač i razumije igrače. Bit će lakše njemu, ali mi se moramo dići u nastavku prvenstva”, tvrdi Subašić.

Vrata reprezentacije ostavio je Lovrni Kaliniću.

“Kale je super. Ovim putem mu čestitam na transferu. Mi imamo dobre vratare, neka brane on i Livaković”, kazao je Subašić.

Ponosan je i na svoj sugrađanina Luku Modrića koji je ove godine osvojio sve što se osvojiti moglo.

“Ponosan i sretan jer znam od kuda je krenuo. Krenuli smo skupa, sad je tu gdje je i zaslužio je sve”, kazao je Subašić.