HEROJ SRBIJE NIJE TREBAO NI IGRATI KLJUČNU UTAKMICU?! Otkrivena tajna Orlova! ‘Želja je bila velika’

“Ovo vjerojatno nitko ne zna, ali Aleksandar Mitrović bio je ozlijeđen. Imao je samo jedan trening tog tjedna, ali je zato imao veliku želju da zaigra. Pokazao je veliki karakter i za to je nagrađen”, otkrio je Drulović u razgovoru za Blic.

Mitrović je riskirao težu ozljedu kada je istrčao na teren u Lisabonu, ali je svojim karakterom postao pravi primjer svim reprezentativcima i za to je bio nagrađen.

2⃣1⃣ games

1⃣8⃣ goals

Aleksandar Mitrovic is on fire and Fulham are top of the Championship.#FFC

— BBC Sport (@BBCSport) November 20, 2021