HEROJ ŠIBENIKA IMA TUŽNU ŽIVOTNU PRIČU: Svaki gol posvećuje njima

Heroj Šibenika koji je osigurao bod svojoj momčadi golom duboko u sudačkoj nadoknadi, 97 minuti susreta, Ivan Dolček ima tužnu životnu priču koja je vezana uz njegovu proslavu golova.

Podsjetimo, jučer su Šibenik i Hajduk igrali Dalmatinski derbi na Šubićevcu, a gosti iz Splita poveli su početkom drugog poluvremena preko Mlakara, da bi pred sam kraj sudačke nadoknade zabio Dolček za konačnih 1:1.

Dolček je u Hajduk došao iz Slaven Belupa 2019. godine, da bi ove godine bio poslan na posudbu u Šibenik s kojim je sada zapaprio Hajduku.

🇭🇷⚽SIBENIK EQUALISEEERRRRRRRR!! 90+7'! DOLCEK SENDS HIS DEFENDER FOR A CEVAPI AND SLOTS IN THE BOTTOM CORNER WITH A CLEAN LEFT FOOTED EFFORT, AGAINST HIS PARENT CLUB!

Posveta ocu i djedu

Prvi gol koji je Dolček zabio za Hajduku dogodio se u službenom debiju protiv Gzire, a nakon utakmice Ivan je emotivno izjavio:

“Posvećujem ga mom ocu i djedu, oni su preminuli prije tri godine. Svaki gol koji postignem ću posvetiti njima”.

Dolčeku je prije šest godina preminuo djed, a ubrzo nakon toga poginuo mu je i otac, koji je doživio je srčani udar dok je upravljao automobilom i sudario se s kamionom u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Ivanov otac Miroslav svaki dan vozio ga je na treninge od Podravskih Sesveta do Zagreba, ali ocu i sinu to nije bilo teško:

“Navikli smo se na neki način na to, ali bilo je teško zbog umora i za mene i za njega. Mislim da se sav trud koji smo uložili jednog dana mora vratiti”.

09/09/2022 ⚽️🏟🇭🇷

HNK Šibenik – Hajduk Split 1-1

The Dalmatian derby and stadion love in Šibenik. The ground is located in the bloks and surrounded by small hills. Hajduk traveled in numbers to have fun on Friday night which Šibenik spoiled in stoppage time by late equalizer. pic.twitter.com/jrhsU4Fej6

— Pete🇫🇮 (@petutzki) September 10, 2022