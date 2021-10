HEROJ KOJI JE SPASIO ŽIVOT NAVIJAČA! Liječnik došao gledati utakmicu, pa spriječio tragediju na tribinama!

Newcastle United posljednji klub u koji su došli bogati vlasnici s Bliskog Istoka. Na kraju su svjedočili velikoj drami, ali ne na terenu nego na tribinama.

Jedan navijač Newcastlea srušio se pred sam kraj prvog poluvremena, a na svu sreću sve je završilo dobro i utakmica je nastavljena.

Sergio Reguilon i Eric Dier čuli su povike s tribine te su tražili da liječnici odu među navijače i reagiraju.

Na svu sreću među navijačima se našao čovjek koji je držao na životu unesrećenog navijača, a potom je stigla i liječnička služba s defibrilatorom. Dan kasnije otkrilo se tko je heroj koji je spasio život navijača.

U pitanju je liječnik Tom Pritchard koji se našao na tribinama. On radi kao liječnik u mlađim kategorijama Middlesbrougha, a svoje je znanje sada iskoristio na najbolji mogući način.

One of our very own Dr Prichard, north tees A&E reg saving a life at the Newcastle game today ♥️ @NTeesHpoolNHSFT pic.twitter.com/EfDQKiWmTV

— Emma J Francis (@Jayne88475330) October 17, 2021