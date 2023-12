Hajdukovog trenera pitali o mogućem pojačanju od milijun eura, slijedio napeti trenutak

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Hajdukov trener Mislav Karoglan održao je press konferenciju na kojoj je najavio subotnji domaći ogled protiv Gorice u sklopu 17. kola SuperSport HNL-a. Za Bijele će to biti posljednja utakmica na Poljudu u kalendarskoj 2023. godini.

Kakvu Goricu očekuje trener Hajduka?





“Momčad je uređena, igraju zonski presing i blok, stvarno su kvalitetni u tome. Primili su samo devet golova. Bore se za Europu, to dovoljno govori. Maksimalan respekt za njih. Sviđa mi se kako igraju i razmišljaju, očekujem tešku utakmicu”, rekao je Karoglan. Onda je uslijedilo pitanje o temi koja se povlači po kuloarima u posljednje vrijeme. Je li Hajduk zainteresiran za Lindona Selahija iz Rijeke?

Reagirao predstavnik kluba

U tom trenutku ubacio se službeni predstavnik Hajduka: “Znate da ne komentiramo glasine.”

“Sve ste rekli, a ja ne smijem odgovoriti”, dodao je Hajdukov trener.

Na tome je i ostalo. Karoglan nije želio nastavljati priču o Selahiju.

Maksimalni respekt

Potom je nastavio pričati o Gorici, četvrtoplasiranoj momčadi prvenstva: “Gorica je dobro posložena momčad koja ti ništa neće dati. Imaju glavu i rep i sve moraš sam uzeti, svi su se protiv njih mučili. Mogu pretpostaviti što će nam probati napraviti i tako se pokušavamo spremiti. Moramo biti pametni i tada očekujemo dobar rezultat.”

Kako gleda na vlastiti niz i činjenicu da još nije nikad poražen s Hajdukom?

“Nizovi zanimaju medije i javnost, ja ga drugačije gledam. To je varljivo, sve to vrijedi od nedjelje do nedjelje. Kod nas si pukovnik ili pokojnik. Oni koji gledaju daleko naprijed obično posrnu, a ja sam osoba koja stoji s obje noge na zemlji.”









Hajduk inače susret dočekuje kao lider prvenstva s pet bodova prednosti nad drugoplasiranom Rijekom od koje ima utakmicu više i devet bodova prednosti ispred Dinama od kojeg ima dvije utakmice više.

Selahi, stožerni igrač Rijeke, inače se u posljednje vrijeme medijski dovodi u kontekst potencijalnog transfera na Poljud. Pisalo se da je navodno Hajduk za njega spreman platiti oko milijun eura.