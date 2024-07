Hajdukovo dijete oduševljeno poslom na Poljudu: ‘Zamislite što će ovo značiti za mlade igrače’

Autor: Andrija Kačić Karlin

On je tako susretljiv i uvijek raspoložen za nogometne priče. Naš česti sugovornik, proslavljeni igrač i trener Zoran Vulić, pravo Hajdukovo dijete, uostalom u pet navrata vodio je splitsku momčad. Čovjek s fantastičnom igračkom karijerom, ali i zanimljivom trenerskom, trudio se u razgovoru s nama gledati na Rakitićev dolazak u Hajduk u širem kontekstu:

“Ovo je veliki dobitak za hrvatski nogomet i naše prvenstvo, Nije to dobitak za Hajduk. Zamislite te mlade igrače iz svih drugih klubova koji će igrati protiv Rakitića. Koji je to veliki izazov. To je vijest koja odjekuje. Naravno, najviše su oduševljeni navijači Hajduka. Kako i neće biti, riječ je o nogometašu koji je godinama nosio našu reprezentaciju, bio ponajbolji igrač Basela, Schalkea, Seville, Barcelone… Postao je ikona još za karijere, a sada će s Hajdukom pokušati napraviti ono što Hajduk ne može doseći dvadesetak godina”.

Je li sada Hajduk favorit za osvajanje prvenstva? “To svi pitaju, a odgovor je i lagan i težak. Kada vidite da u momčadi imate Livaju, Perišića i Rakitića onda to podsjeća na madridske ‘Galacticose’. One Realove zvijezde. No, i ti su ‘Galacticosi’ znali razočarati. Ipak, Hajduk će morati osjetiti teret kvalitete koju posjeduje. Ima trenera koji je renomiran, ima prave igrače, ima hrpu razočaravajućih sezona”, kaže Vulić.

‘Takvih igrača je Hajduku dosad nedostajalo’

“Pa, što onda misliti – kada će ako ne sada. Mislim da je Rakitić toga svjestan, iako se diplomatski zna izvući, govoreći da je bitna ‘samo sljedeća utakmica’. To jest nogometna istina, ali Hajduk teško može, ne samo Hajduk nego i Rakitić, od ultimativne želje navijača za konačnim slavljem. To breme treba znati nositi, ali Rakitić upravo i jest takav igrač, zna osvajati trofeje. Takvih igrača dosad je Hajduku nedostajalo”, nastavlja Vulić.

Postoji li razlika u dolasku Perišića i Rakitića? “Postoji, i to velika, rekao bih i golema. Ivan Perišić u Hajduk je došao kao teško ozlijeđeni igrač na oporavku. Mjesecima se oporavljao, a i to što je igrao – igrao je pod ručnom kočnicom. On se oporavljao od ozljede zvog koje su mnogi i prekidali karijeru. Hajduk od njega nije imao velike koristi u igračkom dijelu, tek bi mogao imati, da se razumijemo”, smatra Vulić.

“A Ivan Rakitić je stigao posve zdrav, željan dokazivanja. Iz njegovih riječi osjećamo veliki motiv. On je Hrvatskij puno dao, a sada joj želi vratiti. Vidjeti ćete kolika će Rakitić biti reklama za hrvatsko nogometno prvenstvo. To vam ide lančano, sada se i Dinamo želi pojačati, konkurentnost je uvijek dobro došla”, dodaje.

‘Pa nije sramota navijati za Dinamo’

Dinamovci se žale kako je Rakitić kroz karijeru tvrdio da je – dinamovac. “Nema to veze, pa nije sramota navijati za Dinamo. On je tako odgojen, svehrvatski. Ne treba u tome tražiti jaz i probleme. Pa, sport je ovo, a na rat. Sjetite se samo što je njegova obitelj pretrpila, pravi teror, u Švicarskoj, kada je mladi Ivan odlučio igrati za Hrvatsku”, podsjeća Vulić.









“On je uvijek bio tip sa stavom i nije bježao od odgovornosti. A tako nešto Hajduku treba dekadama. Velika je ovo stvar za hrvatski nogomet!” zaključuje Vulić o velikom poslu u dovođenju bivšeg hrvatskog reprezentativca, koji je pri kraju prošlog tjedna predstavljen na Poljudu.