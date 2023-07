Hajdukovcima se ovo neće svidjeti: Englez otvoreno oko povratka Perišića

Hajduk, Torcida i cijela Dalmacija željno očekuju trenutak kada će doći vijest kako će se Ivan Perišić vratiti u Split, ali svima postaje polagano jasno kako je to teško izvediv pothvat.

Ivan sigurno ima jaku želju za povratak u Hajduk, o klubu i navijačima se ne mora niti pričati, ali ipak tu postoji i poslodavac Tottenham, koji se najviše pita oko svega.

Perišić se vratio u London gdje se priključio pripremama Tottenhama, s kojim ima ugovor još godinu dana, što je i najveća prepreka povratka u Hajduk.

Former Spurs defender Alan Hutton insisted Postecoglou won’t stand in the way of any player who wants to move on as he attempts to rebuild his squad.

So if Perišić really wants to leave it shouldn’t be that hard to part ways with the London side.https://t.co/kvqvr888Sq

— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 12, 2023