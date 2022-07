HAJDUKOVCI ŽALE ZA PROPUŠTENIM: Čačić nahvalio Kalinića i pune tribine

Nakon pravog spektakla na Maksimiru, koji je očito najavio neizvjesnu i zanimljivu sezonu, akteri Superkupa dali su izjave nakon ruleta jedanaesteraca u kojem je Dinamo bio bolji i s ukupnih 4:1 je donio prvi ovogodišnji trofej u Maksimir.

Prvi su pred kamere izašli igrači Hajduka, a Lovre Kalinić, koji je svojim obranama izludio Modre je izjavio:

“Znali smo kvalitetu Dinama, prvo poluvrijeme donekle smo parirali ali su onda oni preuzeli inicijativu. Ipak došli smo do penala, ali sreća nije bila na našoj strani. Nesvjesno smo se povukli, nikako nismo mogli doći do zraka. Ostaje žal, mogli smo i penale izgurati do kraja. Nedostajalo je sportske sreće, ali idemo dalje uzdignute glave. Ovo nam je škola za dalje, okrećemo se tome”, rekao je Kalinić, a iza njega riječ je uzeo trener Hajduka:

“U prvom dijelu smo bili bolji, ali puno smo prilika promašili. Nedostajala je završnica. Znamo što moramo popraviti. Penali su malo sreća, malo psihologija, malo lutrija”, izjavio je Dambrauskas.

Čačić nahvalio Kalinića

Nakon trenera hajduka za mikrofon je stao i trener Dinama Ante Čačić:

“Hvala mojim igračima i čestitam navijačima, kako domaćim, tako i gostujućim. Nema štimunga bez nadmetanja na tribinama. Mislim daje utakmica bila gledljiva. Prvo poluvrijeme bili smo podjednaki. Zahvaljujući Kaliniću utakmica je otišla do penala. Bili smo sabrani i koncentrirani”, rekao je trener Dinama Ante Čačić.

“Utakmica je bila teška. Hajdukovci su nam napravili teško prvo poluvrijeme. Drugo smo dobro izašli, ali nismo uspjeli zabiti gol. Na penalima smo pokazali da smo smireni”, rekao je Dinama Robert Ljubičić.

Supercup Dinamo Zagren vs Hajduk Split today

BBB with their main banner they burned accidentally on last derby and message to Torcida:

"If we did this to ourselves, imagine what we gonna do to you?!" pic.twitter.com/1Ug0zRE2BK









— Ultras Mentality (@UltrasMentalit2) July 9, 2022