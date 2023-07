Hajdukovci napustili proglašenje pobjednika: Evo što kažu osvajači Superkupa

I dok Dinamo slavi novi Superkup, igrači Hajduka napustili su teren i otišli u svlačionicu, tako da od njih se nije mogla dobiti izjava o finalu Superkupa, koje je Dinamo dobio 1:0 golom Baturine u 52. minuti.

Utakmica je bila dinamična i zanimljiva, oba kluba imala su svoje prilike, ali svoju drugu veliku iskoristio je Mate Baturina i tako presudio svojem bivšem klubu. Gol pogledajte OVDJE.

Odlazak igrača Hajduka u svlačionicu prilikom dodjele pehara nije sportski potez igrača iz Splita, ali to ne umanjuje zasluženu pobjedu Dinama.

Moguće da su Hajdukovci napustili dodjelu u znak protesta isključenja trenera Ivana Leke u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena, kada je uputio nekoliko riječi glavnom sucu Belu, zbog toga što je preinačio jednu odluku iz lopte za Hajduk u prekršaj za Dinamo.

Izjave igrača

Prvi je izjavu, nakon osvojenog osmog Superkupa za medije dao je strijelac jedniog pogotka Mate baturina, koji je rekao:

“Jedna jak lijepa utakmica sa velikim šansama, zahvalio bi gledateljima što su došli u velikom broju. Čestitao bi golmanu na obarani u 14-oj minuti, a za gol bi zahvalio Bruni na asistenciji”, na pitanje o novom derbiju koji je na rasporedu za tjedan dana Baturina je rekao:

“Pokazali su se kao dobra ekipa, mi moramo još raditi na fizičkoj spremi, pa idemo vidjeti”, a Mate je dodao kao je ovaj gol bitniji od onog kojim je srušio Hajduk krajem pretprošle sezone.

Iako nisu ostali na proglašenju pobjednika Filip Krovinović je smogao snage za izjavu nakon poraza:

“Tužni smo. Mislim da nismo zaslužili ovo. Ravnopravna borba, oni su imali samo jednu priliku u prvom dijelu, a mi smo imali više dobrih prilika. Primili smo gol iz naše greške, bili smo bolji, ali nismo iskoristili šanse i ostalo je 1:0. Idemo tužni kući”, rekao je Filip Krovinović i dodao:

“Crveni karton treneru? Nema nas to šta uzdrmati. To se događa, pogotovo na derbijima. Mi svoje znamo, tako je i s trenerom i bez njega, pokazali smo da znamo što trebamo raditi, ali nismo iskoristili prilike, a primili smo gol iz greške. Nažalost, nismo uzeli ovu titulu. Okrećemo se prvom kolu, pripremit ćemo se i očekivati pobjedu”, najavio je Krovinović, a vidjet ćemo kakav će Hajduk biti u prvom kolu na Maksimiru, kada se vrati Marko Livaja.

Izjave trenera

Bišćan je osvoji svoj drugi trofej kao trener Dinama, a nakon utakmice je izjavio:

“Lijepo je odmah krenuti u sezonu s pobjedom u derbiju, lijepo je osvojiti još jedan trofej. Vidjelo se da će nam još trebati par utakmica za ritam i pravu formu. Čini se da nema neke prevelike štete oko ozljeda, uspjeli smo ovu utakmicu privesti kraju”, rekao je Bišćan i nastavio:

“Malo je to sve oko reprezentacija na ljeto kompliciralo situaciju. Nismo bili kompletni, sad sve polako uvodimo u ritam. Ovo je zapravo savršen trening za tu fizičku spremu. Ovo će nam dosta značiti na psihološkom planu uoči nove utakmice za šest dana.

Sučić? Našli smo igrača koji može raditi dobre stvari za momčad. Petar je zaslužio povjerenje svojim radom na pripremama. Vjerujemo u njega, kad je bilo bitno i odgovorno da zamijeni Mišića. Moram pohvaliti trud i zalaganje cijele momčadi, Hajduk je imao svoj period igre, ali mi možemo biti jako zadovoljni. Idemo dalje u pozitivnom ozračju”, kaže trener modrih.

Ivan Leko je komentirao utakmicu i svoje isključenje pred kraj prvog poluvremena:

“Znali smo protiv koga igramo. Imaju samopouzdanje, automatizme i igru, mi smo novi, mijenjamo se. Pripremne utakmice su jedno, sada niti ne znaš na što će to izgledati. Bili smo dobri, imali možda i više dobrih šansi. Čestitam Dinamu, imao je tu kvalitetu da nas kazni, napravio je kontru na našu grešku i kaznio nas.

To je smiješno! Pomoćni sudac je svirao korner, a glavni je htio ispasti pametan. Kao, on je bolje vidio od pomoćnog suca. Reagirao sam, zaslužio sam žuti karton, ali crveni nisam zaslužio. Ništa ja gospodinu sucu nisam rekao na terenu, a dao mi je crveni. Glumio je autoritet. Došao sam ovdje prije 6 mjeseci, sve sam hvalio, a ovaj je danas došao glumiti frajera. Bezveze, za ovo se nikad nigdje ne daje žuti karton, on je dao i ispao ponosan. Sad će mi vjerojatno dati 10 utakmica kazne”, rekao je Leko i dodao:

“Da nije bilo crvenog kartona tko zna kako bi sve završilo. Mene ovo boli, ova utakmica je otišla, sad je gotovo. Prvenstvo je dugo 36 kola. Moramo stvoriti klapu, da se igrači vole i poštuju, lijepo rade. Zadovoljan sam što smo do sada napravili. Očekujemo se kompletirati. Miriše da ćemo imati kompetitivnu ekipu, za u boj, hrabro. Nadam se da će nas “pogledati” u petak, da možemo igrati na rezultat. Čeka nas težak raspored. Ako čovjek vjeruje da je sretan, onda je sve kako treba biti. Idemo hrabro naprijed, ne razmišljamo i ne kalkuliramo. Nastojimo biti dobri u sljedećoj utakmici”, najavljuje i Leko derbi za tjedan dana u prvom kolu SuperSport HNL-a.