Hajdukova zvijezda oduševljava Europu, na Poljudu se već zaštitili od mogućeg gubitka

Hajduk ove sezone nema europski izlog za svoje najbolje igrače s obzirom na ispadanje u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, ali glas o najjačim adutima momčadi Mislava Karoglana se ipak širi. Među njima, velikim koracima naprijed ide Rokas Pukštas, a sada je zapeo za oko u inozemstvu, s interesom koji za njega vlada u Londonu.

Za 19-godišnjeg Amerikanca litavskih korijena zagrijao se Arsenal, a uoči nove Hajdukove utakmice, tu je najava da će londonski klub poslati svoje skaute na susret splitskih Bijelih s Goricom sutra na Poljudu u 17. kolu SuperSport HNL-a.

Hajduk će tražiti tri boda za zadržavanje prednosti na vrhu ljestvice, a u borbi za pobjedu očekuje se važna uloga mlade zvijezde splitskih Bijelih.

Pukštas se u Hajduku sve više nameće kao igrač bez kojeg na Poljudu teško mogu zamisliti momčad, što se osjetilo u rezultatskom lutanju dok je mladi Amerikanac pauzirao zbog ozljede u prvom dijelu sezone. Nakon što se vratio, dogodio se novi uzlet, a nakon njega, sada se spominje interes iz Londona.

Arsenal navodno traži dugoročnog nasljednika u slučaju odlaska 23-godišnjeg veznjaka Emilea Smitha Rowea iz kluba, a Pukštas bi se uklopio kao potencijalno pojačanje.

Ipak, nešto će se pitati i Hajduk, a na Poljudu su se u slučaju 19-godišnjeg Amerikanca već zaštitili od mogućeg gubitka ako se oko njega ‘zavrte’ drugi klubovi.

