HAJDUKOVA NOĆNA MORA: Zabija kao na traci, a vrijedi deset puta više nego prije tri godine

Autor: F.F

Kristijan Lovrić odigrao je još jednu fantastičnu utakmicu u dresu Gorice. S dva je pogotka srušio Hajduk te se uz njegovu pomoć klub iz Velike Gorice plasirao u polufinale Kupa po prvi puta u klupskoj povijesti.

A čini se kako Lovriću Hajduk stvarno leži. Najbolji igrač Gorice devet puta igrao je protiv Hajduka, a čak sedam puta tresao je njihovu mrežu. Nakon utakmice je izjavio kako se za svaku utakmicu jednako priprema, ali da ispada kao da voli igrati protiv Hajduka. Zatim je najavio i povijesni uspjeh Gorice:

“Gorica ide do kraja i trofeja, svi vjerujemo u to!”

Preko Slovenije i druge lige do jednog od najboljih igrača HNL-a

Kristijan Lovrić rođen je 1995. godine u Ogulinu gdje je napravio svoje prve nogometne korake. U mlađim uzrastima nastupao je i za Karlovac, a profesionalnu karijeru započeo je van granica Hrvatske. Svoj nogometni put započeo je u slovenskoj Beloj Krajini, no tamo se nije puno naigrao te se vraća u svoj Ogulin. 2015. godine seli u Zagreb, točnije u Kustošiju gdje u dvije sezone postiže 28 pogodaka u 53 nastupa. To zapaža Lokomotiva koja ga dovodi u svoje redove, no krilni napadač svoju epizodu u Lokomotivi pamti više po posudbama. Prvo Lučko, pa poznata stanica Kustošija, gdje ponovno briljira i u 11 nastupa postiže isto toliko pogodaka.









Gorica ga kupuje za pola milijuna eura, a sada vrijedi deset puta više

2018. godine Lokomotivu mijenja Goricom gdje i kreće uspon Lovrića. U napadu može pokrivati skoro sve pozicije, a u Gorici napokon dolazi do izražaja. Do sada je za klub iz Velike Gorice u svim natjecanjima nastupio 88 puta te je upisao 42 pogotka i 21 asistenciju. Trenutno je drugi strijelac HNL-a s 15 pogodaka, a u 22 nastupa dodao je i pet asistencija. Gorica je treća u prvenstvu i igraju polufinale kupa, a Lovrić je svojim igrama privukao pažnju Zlatka Dalića, koji mu je poslao pretpozive za reprezentaciju za čiju prvu momčad još uvijek nije nastupio.

Cijelu situaciju promatra i BiH









Situaciju oko Kristijana Lovrića prati bivši trener Dinama i trenutni izbornik Bosne i Hercegovine Ivajlo Petev. Lovrić po ocu može dobiti bosansko državljanstvo, a to je čemu se i nada Petev koji bi ga volio vidjeti u Zmajevima. No, ne otimaju se za Lovrića samo reprezentacije. Nedavno je izašla informacija kako je neimenovani kineski klub ponudio 3 milijuna eura za usluge krilnog napadača, što je Gorica glatko odbila.

Gorica bi na Lovriću mogla rekordno zaraditi

Najunosniji transfer Gorice bio je onaj Iyayija Atiemwena u Dinamo za nešto više od 2 milijuna eura. Lovrićeva trenutna vrijednost prema Transfermarktu je 5,5 milijuna eura, a ukoliko Gorica nastavi s fantastičnim rezultatima (u kojima Lovrić briljira) cijena bi lako mogla narasti. Kristijan Lovrić imao je neobičan put jednog hrvatskog nogometaša, a čini se kako je polako prerastao HNL. Iako s Goricom ima ugovor do 2023. godine, Lovrić bi vrlo lako mogao napustiti klub već krajem ove sezone, no prije toga Lovrić s Goricom želi ispisati povijest.