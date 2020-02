HAJDUKOV TRENER PRIZNAO SLABOSTI: “Moram priznati da ovo nije bilo nimalo dobro”

“Čestitke Belupu na pobjedi. Mi nismo bili dovoljno dobri. Ovo je jedan korak unazad na ono što smo do sada pokazali. Problemi koje smo imali, koje sam osjećao cijeli tjedan su se manifestirali danas. Crveni karton nas je poremetio, iako smo na kraju mogli zabiti gol”, rekao je trener Hajduka nakon pobjede Slaven-Belupa s 2-1.

“Jurić je dobio crveni karton, njegov nastup je bio ideja koja se nije pokazala dobrom. Mislio sam da on to može odigrati s obzirom na njegove karakteristike, ali to se nije pokazalo kao dobro rješenje. U suštini, nismo bili dobri. Puno igrača je bilo ispod svoje razine. Viroze koje smo imali tijekom tjedna, sve skupa se odrazilo na momčad. Ali, treba što prije zaboraviti utakmicu, izvući pouke i nastaviti raditi. Za neke stvari će trebati još vremena. Ja sam tu dva mjeseca, gazimo dalje”.