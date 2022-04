HAJDUKOV TJEDAN ISTINE: Gorica i Dinamo kao ultimativni test Splićana

Sutra na Poljud istrčava Gorica, u 20 sati i pet minuta, koja je u velikom naletu nakon što je klupu preuzeo Samir Toplak, tako da će Bijeli morati dobrano upregnuti snage kako bi na prepunom stadionu dočekali Dinamo, u vjerojatno odlučujućoj utakmici ovog neizvjesnog prvenstva.

Gorica na megdan s Hajdukom sigurno ne dolazi pognute glave i momci iz Turopolja sigurno će pokušati odigrati dobru utakmicu u ambijentu u kojem nažalost često ne igraju.

Poljud će biti pun kako bi dao krila Dambrauskasovim igračima, a i sam trener Hajduka dao je važnost utakmici protiv Gorice čak i veću nego onoj protiv Dinama 20-og travnja.

Gorica najvažnija

” Čekaju nas tri utakmice u kratkom razdoblju od 10 dana. Vrijeme za rad je vrlo limitirano, jer, nakon Gorice, imamo dva dana za trening pred Dinamo, a onda se juri prema gostovanju kod Belupa. Zato se ovog tjedna moramo pripremiti za tri utakmice koje dolaze”, izjavio je na pressici Dambrauskas uz jasnu poruku:

“Ali, bez obzira na to što su tri utakmice u kratkom razdoblju, Gorica nam je trenutno najvažnija.”





Hajduk će u najavi igrati čak sa šestoricom igrača kojima prijeti treći žuti karton, ali je trener Hajduka još jednom naglasio važnost utakmice protiv Gorice:

“Prvo gledamo kako dobiti utakmicu s Goricom, a onda tek mislimo na Dinamo. Misli od subote idu na Dinamo, tu je odgovor”, jasno je poručio Dambrauskas.

Dolaze odigrati dobro









“Pokušavam kroz cijeli tjedan uvesti ekipu u utakmicu koja bi trebala biti za gušt pred puno gledatelja u nogometnoj atmosferi, protiv ekipe koja još uvijek želi biti prvak Hrvatske. Moramo ići na Poljud pokušati odigrati dobru utakmicu, biti hrabri i ne braniti se. Samo takvi možemo nauditi Hajduku. Ako ćemo se samo braniti, šanse su nam jako male. Mislim da su igrači to shvatili, rade dobro. Veliki sam optimist da se nitko neće uplašiti i da ćemo igrati dobar nogomet”, izjavio je Toplak pred put u Split pa nastavio:

“Ako ćemo biti opušteni možemo biti jako dobri. Trebamo biti maksimalno koncentrirani u fazi obrane, moramo rudariti. Pripremili smo plan A, B i C. Znamo sve što je Hajduk igrao do sada. Dosta rotiraju i tijekom utakmice. Borimo se za sebe. Želimo biti bolji iz dana u dan. Ja sam osobno izuzetno motiviran protiv Dinama, Hajduka i velikih klubova. To su utakmice koje su pod povećalom i te utakmice puno vrijede”, dodao je do sada ne poraženi trener Gorice.