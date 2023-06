Hajduk Vatrenima nije čestitao: Cijela Hrvatska je slavila, a s Poljuda pustili drugu vijest

Autor: Ivor Krapac

Odnos Hajduka i Hrvatskog nogometnog saveza je zategnut, to nije tajna, a kako stvari stoje, pokazao je i izostanak čestitke s Poljuda na nekom od profila splitskih Bijelih na društvenim mrežama, na Facebooku, Instagramu i Twitteru, ili uz objavu na službenoj stranici kluba, nakon što je Hrvatska proslavila veliku pobjedu nad Nizozemskom u polufinalu Lige nacija u Rotterdamu.

Igrači koji su svoj put gradili u Hajduku bili su u akciji u polufinalnoj pobjedi Vatrenih nad Nizozemcima, a Mario Pašalić bio je i strijelac gola za vodstvo od 2:1, no s Poljuda je trajala šutnja tijekom večeri u kojoj se slavio prolazak u finale, a nastavlja se i danas.

Za vrijeme puta do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru u Hajdukovim objavama u fokusu je bila reprezentacija s naglaskom na nastupe Marka Livaje, no u ovom slučaju, kada Livaje nema, došlo je do potpune šutnje nakon pobjede Vatrenih.





Livajin slučaj pritom je u fokusu, provlači se u ovoj situaciji, s obzirom na to kako je puklo s odlaskom s okupljanja Vatrenih nakon uvreda s tribina za vrijeme prošlotjednog otvorenog treninga na riječkoj Rujevici, pa Livajinog verbalnog sukoba s dijelom navijača koji su vrijeđali, zbog čega je privremeno bio prekinut taj trening.

Kako će se priča s Livajom i s nastavkom puta u reprezentaciji rasplesti, to tek treba vidjeti, no riječi Zlatka Dalića nakon što je ovog puta puklo govore da su otvorena vrata povratka.

Umjesto Vatrenih i odjeka njihove pobjede, u Hajduku je danas u fokusu bila druga glavna vijest.

Odnosi se na dolazak Zvonimira Šarlije, 26-godišnjeg stopera koji je stigao iz grčkog velikana Panathinaikosa, a u Hrvatskoj, svoje prve korake radio je u Slaven Belupu u svojoj rodnoj Koprivnici.

Prvo pojačanje u ljetnom prijelaznom roku: Hajduk potpisao stopera Zvonimira Šarliju!







Prije nove epizode koja ga čeka u Hajduku, Šarlija je s Panathinaikosom slavio osvajanje grčkog kupa, a po dolasku na Poljud je za klupsku stranicu otkrio kakva su mu očekivanja u novoj sredini.

“Uzbuđen sam, jedva čekam upoznati ekipu i krenuti. Svi su uvijek maštali o velikim klubovima, a ja sam imao samo jedan san – igrati za Hajduk. Nema tu prevelikog objašnjenja. Ovaj tjedan su mi se poklopile stvari, oženio sam se i potpisao za Hajduk. Hajduk je dio mene od malena. Igrao sam u svim klubovima pod pritiskom i naviknuo sam na to. Najbitnije je da svi damo sve od sebe i da budemo pošteni, a ja to mogu obećati”, rekao je 26-godišnji stoper.