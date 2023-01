HAJDUK U STOPU PRATI DINAMO: Bili prodaju igrača u Bundesligu i već našli zamjenu

Nogometno tržište zadnjih se dana dosta aktiviralo i zimski prijelazni rok postaje sve zanimljiviji i za klubove iz SuperSport HNL-a, koji su već prodali igrače u Premierligu, MLS, Grčku, a sada će jedan i u Bundesligu.

Kako se doznaje David Čolina je blizu njemačkom Augsburgu, kojeg čeka grčevita borba za ostanak u Bundesligi, jer se trenutno nalaze na 14-om mjestu s 15 bodova, dok je 17-ti Bochum skupio 13 bodova u prvom dijelu sezone.

Augsburg već neko vrijeme prati Čolinu, a bijelima bi trebalo pripasti 750 tisuća eura plus mogući bonusi.

Ističe mu ugovor

Hajduk sigurno ne bi imao ništa protiv ovog transfera, jer je igrač ušao u zadnjih šest mjeseci ugovora, tako da bi na ljeto mogao otići bez odštete.

Augsburg are closing in on the signing of Hajduk Split & former Croatia under-21 international left-back David Čolina for a fee of €750,000 plus add-ons, according to Split-based page @DalmatinskiP. https://t.co/93jM946FVA

— Bundesliga Latest (@BL_LatestNews) January 10, 2023