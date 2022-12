HAJDUK U NOVU GODINU S NOVIM TRENEROM: Ivan Leko novi je trener ‘majstora s mora’

Nakon što su jučer obznanili prodaju mladog Stipe Biuka u Los Angeles FC, danas dolaze nove vijesti s Poljuda, koje će obradovati navijače Hajduka.

Ivan Leko je potpisao ugovor s Hajdukom, koji bi ga na Poljudu trebao zadržati do ljeta 2025. godine, tako da Bili u Novu Godinu ulaze s novim trenerom.

Leko se tako vraća u matični klub nakon više od 17 godina i osvojenog naslova prvaka u sezoni 2004/2005.

IVAN LEKO TAKES THE SEAT AT HAJDUK!

Big move by Hajduk and a present to the fans for the end of the year!

Can he bring Hajduk to a title?#Hajduk #HNL pic.twitter.com/TiGszyoecE

— Croatian Football 🥉🇭🇷 (@CroatiaFooty) December 31, 2022