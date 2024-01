Hajduk se rastaje od svojeg velikog talenta, odlazi na neočekivanu destinaciju

Hajduk se ovog vikenda nada prvoj pobjedi u SuperSport HNL-u u 2024. godini, a prije subotnjeg gostovanja protiv Osijeka na travnjaku Opus Arene, u Splitu je na dnevnom redu važno pitanje izvan terena. Odnosi se na nastavak puta Luke Vuškovića koji će dogodine karijeru nastaviti u Tottenhamu, u ranije dogovorenom poslu vrijednom 13,8 milijuna eura, a u međuvremenu, za mladog stopera koji će u veljači proslaviti 17. rođendan traži se privremena destinacija.

Kako tvrdi David Ornstein, engleski novinar The Athletica koji prati zbivanja na nogometnom tržištu, postignut je dogovor koji mladog hrvatskog stopera vodi u Poljsku, u tamošnji klub Radomiak Radom, u kojem će biti na posudbi. Ondje bi trebao biti do ljeta, a onda će se tražiti novo rješenje za novu sezonu, Vuškovićevu posljednju prije nego u ljeto 2025. postane novi igrač Tottenhama.

Rješenje koje bi se tražilo dolazećeg ljeta bilo bi jače od onog poljskog. Za sada, nastavak puta najavljuje se u klubu koji je trenutno u sredini ljestvice u najjačem rangu poljskog klupskog nogometa, na 10. mjestu u društvu u kojem nastupa 18 klubova.

🚨 EXCL: Tottenham prospect Luka Vuskovic to join Polish club Radomiak Radom on loan from Hadjuk Split. Done by #Hadjuk to give 16yo defender regular starts until summer, when expected to be loaned to higher level before #THFC switch in 2025 @TheAthleticFC https://t.co/8hFN5Ov6xv

— David Ornstein (@David_Ornstein) January 31, 2024